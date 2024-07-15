据国家开发银行消息，日前，该行承办的2024年度生源地信用助学贷款在全国各地已陆续开始受理，学生可登录学生在线系统（https://sls.cdb.com.cn）或下载“国家助学贷款”手机客户端在线申请。如有疑问，可拨打95593服务热线咨询。

根据财政部、教育部、中国人民银行、国家金融监督管理总局有关通知要求，国开行将对所承办的国家助学贷款（含生源地信用助学贷款和校园地助学贷款）连续第三年实行免息及本金延期偿还。2024年及以前年度毕业的贷款学生2024年内应偿还的国家助学贷款利息将自动免除；经贷款学生自主申请，2024年内应偿还的国家助学贷款本金可延期1年偿还。

今年5月，国开行通过官方网站及多家手机应用市场对外发布“国家助学贷款”手机客户端，学生可免费下载并在手机端完成国开行承办的国家助学贷款申请、合同附件上传、贷款状态查询、本金延期申请、业务咨询等。相关操作指南，已通过“国家开发银行”微信公众号发布，学生可按需查看了解。

作为国家助学贷款的主要承办行，截至2023年末，国开行已累计发放助学贷款3766亿元，累计支持家庭经济困难学生2000万人。

(责编：曹淼、李源)

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