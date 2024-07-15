原标题：守初心、谱新篇：三十八载砥砺奋进 中华财险走稳走实服务中国式现代化新征程

在全球经济的广阔舞台上，保险业已逐渐成为现代市场经济中的重要支柱之一，其作用不仅贯穿各行各业，更是国计民生的重要保障。中国保险业经过40余年的风雨历程，从早期的高速扩张到现今追求高质量发展的转变，见证了中国经济的跨越式发展和社会治理的日趋完善。随着经济的深入发展，保险业正逐渐成为推动国内经济增长、提升民生保障、助力社会共富的关键力量。

7月15日，中华财险迎来成立38周年司庆。38年来，中华财险始终牢记“服务国家、服务三农、服务民生，全心全意为人民群众提供保险保障”的初心使命，心怀国家大业，立足主责主业，自觉融入中国式现代化建设全局，奋力写好“五篇大文章”的保险篇章，切实发挥经济减震器和社会稳定器功能，不断在助力中国式现代化的道路上奋力前行。

精准助力创新发展

高效赋能新质生产力

中华财险积极响应时代需求，充分发挥其在保险领域的专业优势，积极推动科技金融和绿色金融服务的发展。长期以来，中华财险专注于满足科技创新企业的融资需求及高端制造业的风险保障，通过不断提升服务保障体系，有效地推动了产业创新和绿色发展，为新质生产力的加速发展贡献“中华”力量。

一方面，中华财险深入理解科技创新对新质生产力发展的推动作用，特别是在战略性新兴产业、先进制造业、新型基础设施和创业投资等关键领域，通过扩展科技保险、知识产权保险及产业保险等服务，有效服务于科技自立自强的发展大局。

截至2024年6月底，中华财险为各类科技创新活动和科技创新项目提供保单数量超5100单，累计为科技研发、科技成果应用推广、知识产权等科技创新活动和科技创新主体提供保险保障超3720亿元。

另一方面，中华财险顺应绿色发展趋势，紧紧围绕国家“双碳”目标，通过创新研发如森林碳汇量遥感指数保险、古树名木综合保险等产品，积极助推绿色产业发展。

2023年，中华财险提供的绿色风险保障达到3.34万亿元，涵盖ESG的风险保险（0.52万亿元）、绿色产业保险（1.16万亿元），以及绿色生活保险（1.66万亿元）。同年，公司处理的绿色保险赔付件数高达162万件，较上年增长179%，赔付支出超过105.1亿元，有效支持了国家“双碳”目标及经济社会的绿色转型。

深耕保险民生服务

坚守社会责任提升全民福祉

中华财险积极响应政策指引，以助力增进民生福祉为己任，深入参与“乡村振兴”和“健康中国”等国家战略，推动三大主粮保险项目，踊跃参与建设全方位的多层次社会保障体系。

在落实“乡村振兴”战略方面，中华财险始终致力于推进巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴的有效衔接。2023年，中华财险的农险业务覆盖全国29个省区市、280余个地市和1500余个县区，为1641万余户农户提供了超过5238亿元的风险保障。

手中有粮，心中不慌。在护航粮食安全战略方面，中华财险针对气候变化与自然灾害等风险，持续推进产品创新及扩大保险覆盖面，有效增强粮食生产安全。同时，中华财险加速推进三大主粮保险的“扩面、增品、提标”工作。

2023年，中华财险为近1200万农户种植的1.3亿亩主粮作物提供了1100亿元的农业风险保障，保障水平年增长7%，业务经营区域已扩展至25个省区市的230余个地市和约1000个县区；在产粮大县推行的完全成本保险和收入保险覆盖了376个县的8900万亩，为860万户农户提供了818亿元的风险保障。

在服务“健康中国”战略方面，中华财险作为首批获得大病保险承办资质的公司之一，全面深入地参与到全国各地的大病保险项目中，专注于为广大民众提供足额的医疗费用保障，有效防止了居民因病致贫。

截至2024年5月底，中华财险政策性意健险业务已拓展到全国29个省（自治区、直辖市）的160多个地市，在办政策性意健险项目近300个，每年为超过2亿人提供风险保障近50万亿元。其中，大病保险业务已成功覆盖20个省（自治区、直辖市）的66个地市，每年为近1.2亿人提供超过40万亿元的风险保障。此外，中华财险还积极承办长期护理保险项目，在12个省（自治区、直辖市）的29个地市中，为1600多万人提供超过4000亿元的风险保障，为近15万失能失智人员提供了必要的长期护理服务。

筑牢应急安全基石

着力推动社会治理效能

着力夯实安全生产和防灾减灾救灾基层基础，增强风险防范、应急处置和支撑保障能力。在这一背景下，保险业以其在风险管理上的专长，扮演了增强社会治理效能和强化安全应急管理的关键角色。

面对突发性灾害，中华财险全面落实事前防灾、事中减灾、事后救灾的综合措施，以人民至上、生命至上的原则，快速响应保险理赔的紧急需求，坚持“应赔尽赔、早赔快赔、合理预赔”原则，为提升公共安全治理水平不断贡献力量。

2024年5月1日，广东梅大高速茶阳路段路面发生塌方。中华财险立即启动应急预案，成立应急领导小组和专项工作组，迅速开设现场理赔点，开通理赔服务绿色通道，并简化了理赔程序。5月2日，中华财险预付了1000万元公众责任险赔款，用于紧急抢险工作。5月5日，中华财险再次预付1000万元，支持路产恢复和应急抢险。这些措施不仅快速响应了紧急需求，而且加强了公众对保险行业的信任，有力凸显了中华财险在社会责任和民生保障方面的积极担当。

近期，广东、广西、安徽、福建和湖南地区连遭强降雨，引起洪涝和地质灾害，造成人员伤亡和财产损失，严重影响当地社会经济。面对这些挑战，中华财险迅速启动应急响应机制，利用其风险管理和应急能力，深入灾区组织开展救灾工作。

在梅州市蕉岭县，持续大暴雨引发山体滑坡，严重破坏生态公益林。中华财险梅州中心支公司快速反应，第一时间启动大灾应急预案，并利用无人机和卫星遥感技术进行精准查勘，于6月23日支付100万元森林保险预付赔款支持受灾区县抢险救灾。在湖南，面对大范围强暴雨天气，中华财险湖南分公司快速响应，迅速启动应急预案，组织专家和农技人员到田间指导农户自救，积极为受灾农户提供必要的保险理赔支持，确保暴雨灾害下理赔服务的高效开展，有效减轻各类客户的损失。

截至7月8日，中华财险湖南、山东、广东、湖北、福建、广西等十余家分公司共接报案1.1万件，已快赔预赔超1462万元。

展望未来，中华财险将深刻把握并全面践行金融工作的政治性、人民性，坚持以人民为中心的价值取向，充分利用保险专业优势持续加大在创新发展、公共安全和社会民生等领域的投入力度，以实际行动在推动中国式现代化进程中发挥更加积极的作用，为保险业高质量发展及金融强国建设贡献持久动力。

(责编：曹淼、李源)

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