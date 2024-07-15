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快手、美团合作全面升级 范围扩大至全国“百城万店”

2024年07月15日16:13 | 来源：环球网
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原标题：快手、美团合作全面升级，范围扩大至全国“百城万店”

7月12日，快手、美团宣布战略合作全面升级。根据协议，未来三年，快手、美团合作的空间范围将扩大至全国“百城万店”。双方产研将作更底层、系统的产品建设，以保障顺滑的用户体验。

快手与美团合作是短视频平台与本地生活平台的首次跨界合作。公开信息显示，约三年前，美团通过快手开放平台上线美团小程序，快手用户得以边刷边点餐，凑凑、紫光园、书亦烧仙草等成为首批入驻快手美团小程序的商家。

“新客”和“大供给”仍然是双方升级合作的核心动力。美团拥有丰富的商家及全品类供给，在中国零售渠道变革的关键阶段，快手正为越来越多的美团商家注入新增量。数据显示，今年6月份，美团商家在快手平台的GMV同比提升超38倍，订单量同比提升超10倍。

今年过年期间，美团品牌商家之一，百胜中国旗下的必胜客进入快手不到20天即获得GMV超1900万，首月即获得新客超23万；赵一鸣零食进入快手不到2个月的时间即获得增量GMV超过2500万、新客超过40万。

对美团而言，通过与快手的合作，为商家拓展了新流量、新客群。大供给与大流量强强联合，助力了更多美团商家获得了生意的新增量，同时为消费者提供更加丰富和便捷的服务体验。

相关数据显示，得益于有钱、有闲的7亿用户，23年Q4快手本地生活日均支付用户数环比提升超40%，每个月在快手上买东西的老铁人均消费超过1000元。

此次合作被视为服务消费行业的一次重要合作。7亿快手老铁的消费升级、消费结构转型是2024年的风口和趋势，其对于本地生活服务的需求，将成为行业的一大新增量。

(责编：董童、李源)
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