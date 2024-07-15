问：据悉，中国就美国《通胀削减法》新能源汽车补贴等措施向世贸组织提出设立专家组请求。能否请您介绍具体情况？

答：中国新能源汽车产业发展为全球能源绿色转型、应对气候变化作出了重要贡献。为维护中国新能源汽车产业发展权益，3月26日，中方将美国《通胀削减法》有关新能源汽车补贴等措施诉诸世贸组织争端解决机制。由于美方未能与中方通过磋商达成解决方案，7月15日，中方向世贸组织提出设立专家组请求。

美国《通胀削减法》以使用美国等特定地区产品作为补贴前提，排斥中国等世贸组织成员产品，人为设置贸易壁垒，推高能源绿色转型成本，无论如何包装美化，都无法改变涉案补贴歧视性、保护主义和违反世贸组织规则的本质。中方坚决推进诉讼程序，是以实际行动维护以世贸组织为核心的多边贸易体制权威性和有效性，维护国际应对气候变化的共同努力。

中方认同世贸组织成员以符合世贸组织规则的方式实施产业补贴，支持能源绿色转型，促进经济社会发展。我们再次敦促美方遵守世贸组织规则，停止滥用产业政策损害国际应对气候变化合作。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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