正在北京举行的党的二十届三中全会，将重点研究进一步全面深化改革、推进中国式现代化。改革的“时代新篇”万众瞩目，中国的发展也令人高度关注——同日，国家统计局发布2024年中国经济“半年报”：国内生产总值（GDP）61.7万亿元，同比增长5%。结合二季度国内外形势，预计上半年中国经济增速仍将保持领先，仍是世界经济增长的重要引擎和稳定力量。

消费保持活跃，投资稳健增长，进出口规模处于较高水平，经济运行总体平稳、结构不断升级……“上半场”稳扎稳打，中国经济量增质升，呈现出诸多亮点。

这个“上半场”，延续恢复向好态势，中国经济“步伐稳”。

对于全球第二大经济体来说，上半年能够实现5%的中高速增长难能可贵。虽然二季度GDP同比增长4.7%，增速比一季度有所回落，但客运量、铁路货运量、用电量等实物量指标较快增长，制造业转型扎实推进，表明经济平稳运行的态势没有变，积极因素还在继续累积。

步伐之稳，还体现在就业形势总体稳定、物价水平温和回升等方面。上半年，城镇调查失业率稳中有降，平均值为5.1%，比上年同期下降0.2个百分点；居民消费价格（CPI）同比上涨0.1%，核心CPI基本稳定，同比上涨0.7%。

这个“上半场”，新质生产力加快形成，中国经济“体能优”。

科技创新成果接连涌现。从神舟十七号载人飞行任务圆满成功到“嫦娥六号”实现月背采样返回；从首台自主研制15兆瓦重型燃气轮机总装下线，到CR450高速动车组样车加紧研发；从国内首个“地面空间站”通过验收到创下10项“全球之最”的深中通道开通……科技创新、产业创新、工程创新“欣欣向荣”，创新型国家稳步向前。

产业优化升级步履坚实。造船业手持订单增速屡创新，钢铁业加快推进超低排放改造，传统产业“老树发新芽”。上半年，3D打印设备、服务机器人、智能手表等智能产品产量分别增长51.6%、22.8%、10.9%，新兴产业跑出加速度。6G、元宇宙、脑机接口、量子科技、人形机器人，未来产业超前布局，孕育无限可能。

“中国制造”扬帆出海。上半年，汽车、船舶、集成电路等产品出口额同比分别增长22.2%、91.1%、25.6%……在世界经济增长动能偏弱、外部不确定不稳定因素增多的背景下，中国外贸出口质升量稳，进口规模稳步扩大：上半年，货物贸易进出口总值21.17万亿元，同比增长6.1%，历史同期首超21万亿元。

这个“上半场”，市场潜力稳步释放，中国经济“后劲足”。

得益于以旧换新政策利好，山东滨州市民鲍天峰只花11万多元，就把要报废的燃油车换成了全新的新能源车。

多地出台置换补贴，相关企业加码“打折”，消费品以旧换新政策落地见效，助力汽车、家电等消费潜力释放。上半年，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额同比增长3.1%，比上年同期加快2.1个百分点；新能源汽车产量同比增长34.3%。此外，随着房地产政策调整优化，近几个月二手房网签面积同比有所增长，一线城市6月份成交面积环比增长较快，市场活跃度有所提升。

实物消费不断扩容，服务消费稳步增长。冬玩冰雪、春至赏花、夏来避暑，季节变换，国人旅游热情不减。外籍游客来华便利性逐步提升，出入境旅游持续回暖。上半年，社会消费品零售总额235969亿元，同比增长3.7%，服务零售额同比增长7.5%。

全球第二大消费市场、第二大进口市场，全球最大规模的汽车市场、消费电子产品市场和网络零售市场……超大规模的内需市场，孕育着巨大的发展潜力。更好统筹供给侧结构性改革和扩大内需，提升供给质量、提振消费意愿、畅通经济循环，发展潜力将源源不断地变为“肉眼可见”的订单、业绩、效益，有力支撑企业发展和经济增长。

这个“上半场”，还显示出全球最佳投资目的地的强大“磁力”。

“投资中国”活动、博鳌亚洲论坛2024年年会、消博会、广交会、夏季达沃斯论坛……外国政要、外商纷纷来华参会，有的进一步洽谈合作。空客在天津建设第二条生产线，中沙古雷乙烯项目主体工程全面动工，中国首家新设外商独资证券公司渣打证券正式展业……重量级外资在中国继续“加仓”。

“中国和亚洲市场的增长持续领先”“中国市场一直是我们最大的增长引擎”……跨国企业负责人持续看好中国市场。据国家外汇管理局测算，近几年外商在华直接投资收益率约9%，在国际上处于较高水平。

稳扎稳打的“上半场”，为2024年中国经济打好“全场”奠定了坚实基础、提供了有力支撑。近段时间，国际货币基金组织、世界银行、经合组织等多家国际机构纷纷上调中国经济增速预期。

展望“下半场”，机遇与挑战并存，但机遇大于挑战、办法多于困难。无论是培育壮大新动能、拓展新的增长空间，还是有效应对全球总需求仍然不足的问题，都需持续努力、科学施策。手握“上半场”打下的底子和底气，拥有良好稳固的基本面、持续增强的“免疫力”，加上进一步全面深化改革将为推动高质量发展持续注入强劲动力，中国完全有信心实现“5%左右”的全年发展预期目标，保持经济长期向好。

(责编：赵欣悦、袁勃)

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