本报记者 李 婕

在位于贵州省六盘水市高新区内的一家装备制造企业生产车间，机械手臂进行焊接作业。

尚宇杰摄（新华社发）

入境游热度攀升、文旅市场活力满满，铁路货运量、货运周转量等指标稳居世界首位……今年以来，中国经济持续展现向上的动能。

随着中国经济半年报出炉，海内外对中国经济的关注再度升温。上半年中国经济表现怎么样？最新数据有哪些看点？本报今天起推出“年中经济观察”系列报道，全面、辩证、客观解析经济数据，回应热点问题。

——编 者

7月15日，国家统计局发布国民经济运行情况。初步核算，上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。国家统计局新闻发言人表示，上半年，国民经济运行总体平稳，稳中有进，高质量发展取得新进展。下阶段，既要坚定发展信心，看到经济发展的强大韧性、巨大潜力、有利支撑；也要坚持底线思维，充分估计发展中的困难、挑战和不确定性，精准发力、持续用力、形成合力，促进经济持续健康发展。

预计经济增速仍将全球领先

观察经济运行状况，通常看经济增长、就业、物价和国际收支四大宏观指标。从这四大指标看，经济运行总体平稳。

从经济增长看，上半年中国国内生产总值61.7万亿元，同比增长5.0%。“对于这么大体量的经济体，能够实现5%左右的中高速增长难能可贵。”国家统计局新闻发言人表示，放在全球坐标中观察，预计上半年中国经济增速仍将保持领先，仍是世界经济增长的重要引擎和稳定力量。

从就业看，尽管面临总量和结构性压力，但经济增长特别是劳动密集度高的服务业持续恢复，为稳定扩大就业提供了支撑，加上就业优先政策发力显效，新产业新业态新模式蓬勃发展催生新型职业需求，就业形势总体稳定。上半年，城镇调查失业率稳中有降，平均值为5.1%，比上年同期下降0.2个百分点，尤其是二季度以来，失业率稳定在5.0%；批发零售、住宿餐饮、交通运输、信息传输等服务行业就业人数同比增加较多。

从物价看，随着经济持续恢复、就业收入稳定，市场供需关系有所改善，物价水平温和回升。上半年，居民消费价格（CPI）同比上涨0.1%，其中二季度上涨0.3%；核心CPI基本稳定，同比上涨0.7%。

从国际收支看，上半年货物进出口总额达21.2万亿元，规模创历史同期新高，重点产品出口优势巩固，外汇储备稳定在3.2万亿美元以上。

此外，一些能够直观反映经济运行情况的实物量指标也保持稳定增长。上半年，规模以上工业发电量同比增长5.2%，货运量、营业性客运量分别增长4.2%、13.2%。“上半年，外部环境复杂性严峻性不确定性明显上升、国内结构调整持续深化等带来新挑战，但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成新支撑。”国家统计局新闻发言人表示，总的来看，上半年国民经济延续恢复向好态势，运行总体平稳、稳中有进，成绩来之不易。

转型升级稳中有进

当前中国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的攻关期，观察经济发展情况不仅要看经济增长之“量”，更要看转型之“效”、发展之“质”。今年以来，各地区各部门锚定高质量发展首要任务不动摇，完整、准确、全面贯彻新发展理念，有力推动动能转换、结构升级、质效提升。从发展质量看，转型升级稳中有进。

产业端，向“新”向“绿”转型态势更加明显。上半年，规模以上高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重为15.8%，比一季度提高0.6个百分点；集成电路、服务机器人、新能源汽车、太阳能电池等智能绿色新产品表现亮眼，产量均保持两位数增长，为经济发展积蓄了新动能。

消费端，大数据、人工智能等新技术催生新的消费场景，直播带货、即时配送等消费新模式不断涌现，带动实物商品网上零售额同比增长8.8%，快递业务量突破800亿件。

随着绿色低碳转型持续深入，能源生产消费结构持续优化。上半年，规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电量合计同比增长13.4%，占规模以上工业发电量比重提升；单位GDP能耗继续下降。初步测算，上半年非化石能源消费量占能源消费总量的比重同比提高1.9个百分点。

“尽管国内外环境复杂多变，但我国经济运行总体平稳，既有量的增长，更有质的提升，应该说是一份可圈可点、沉甸甸的成绩单。”国家统计局新闻发言人说。

“形有波动、势仍向好”

分季度看，一季度国内生产总值同比增长5.3%，二季度增长4.7%，增速有所回落，如何看待二季度经济运行表现，下半年经济走势如何？

上述发言人表示，从短期来看，二季度经济增速回落有极端天气、雨涝灾害多发等短期因素的影响，也反映出当前经济运行中的困难挑战有所增多，特别是国内有效需求不足的问题比较突出，国内大循环不够顺畅等。“但从基本面看、从中长期看，经济稳定运行、长期向好的基本面没有改变，高质量发展的大势没有改变。”

从供给支撑看，夏收粮油再获丰收，制造业规模持续扩大、占比稳步提升、结构不断优化，重要产业链供应链安全保障能力增强，为下半年稳定增长提供重要支撑。从需求支撑看，世界经济温和复苏，部分主要经济体进入补库存周期，消费电子等行业上行周期有望延续，有利于我国外需改善。此外，中国传统产业改造升级步伐加快，新能源、新材料、高端装备制造等战略性新兴产业不断成长，有助于对冲下行压力、增强上行动力；强化政策统筹、综合施策将持续形成政策合力，为经济平稳运行提供有利政策条件。

“总的来看，二季度经济运行可以概括为‘形有波动、势仍向好’，短期波动不会改变长期向好大势。”上述发言人说，同时，我们也要积极应对当前经济发展面临的各种困难挑战，不断培育壮大新质生产力，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经