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上半年汽车产业发展稳中有进

汽车销售完成1404.7万辆，同比增长6.1%

本报记者 徐佩玉
2024年07月16日05:49 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　日前，第二十六届中国北京国际科技产业博览会开幕。图为参观者在北京科博会现场参观一款新能源汽车。
　　新华社记者 张晨霖摄

　　根据中国汽车工业协会日前发布的数据，今年上半年，中国汽车行业主要经济指标呈增长态势，新能源汽车市场表现尤为亮眼。

　　主要指标呈增长态势

　　乘用车方面，1—6月，乘用车产销累计完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.4%和6.3%。在乘用车主要品种中，与上年同期相比，运动型多用途乘用车（SUV）产销呈两位数增长。

　　商用车方面，1—6月，商用车产销累计完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长2%和4.9%。在商用车主要品种中，客车和货车产销均呈不同程度同比增长。货车方面，中型货车增速最为显著。客车方面，大型客车和中型客车增速更为明显。

　　日前，在上海举办的2024中国汽车论坛上，工业和信息化部副部长辛国斌表示，今年上半年，我国汽车产业发展稳中有进，呈现三大亮点：一是汽车销售完成了1404.7万辆，同比增长6.1%。二是电动化发展再上新台阶，新能源汽车销量占汽车新车总销量的35.2%，比去年同期提升了6.9个百分点。三是智能化发展开启了新征程，20个城市启动“车路云一体化”试点，9个企业（联合体）开展智能网联汽车生产准入和上路通行试点，组合辅助驾驶功能汽车销售占比超过50%。

　　中国汽车工业协会有关负责人表示，当前，行业竞争进一步加剧，企业经营压力持续加大，行业运行总体仍面临较大压力。展望下半年，以旧换新、新能源汽车下乡等利好政策持续落地实施，企业新产品密集上市，将有助于进一步释放汽车市场消费潜力，为行业全年实现稳增长提供助力。

　　新能源市占率稳步提升

　　上半年，新能源汽车市场表现尤为亮眼。1—6月，国内新能源汽车产销累计完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%，市场占有率达到35.2%。“自协会有统计以来的10多年，截至今年6月底，国产新能源汽车累计产销量超过3000万辆。”中国汽车工业协会副秘书长陈士华表示。

　　分驱动形式来看，与去年同期相比，纯电、插电式混动和燃料电池汽车上半年产销均呈不同程度增长。其中，插电式混动车型上半年累计销售192.2万辆，同比增长85.2%。

　　值得注意的是，6月新能源汽车市场占有率达到41.1%，这是我国新能源汽车市占率首次超过40%，标志着我国新能源汽车市场的快速发展和日益成熟。

　　中国汽车工业协会常务副会长付炳锋在第14届中国汽车论坛上表示，上半年，新能源汽车延续了良好的发展态势，预计全年产销有望实现1150万辆，中国成为全球新能源汽车竞争的主战场。

　　在新能源汽车的加持下，中国品牌乘用车市场份额进一步提升。上半年，中国品牌乘用车销量到达741.9万辆，同比增长23.9%，市场份额为61.9%。6月，中国品牌乘用车销量为143.2万辆，同比增长18.8%，市场份额达到64.6%，创下上半年新高。

　　自主品牌拓展海外市场

　　中国自主品牌在海外的市场份额持续提升。上半年，国产新能源汽车出口60.5万辆，同比增长13.2%。

　　上半年整车出口前十企业中，比亚迪出口20.7万辆，同比增长1.6倍；长城出口 20.2万辆，同比增长62.6%；长安出口28.5万辆，同比增长60.4%。“今年汽车出口是重要增长点，相关企业在开发国际市场上做了大量工作，也有部分企业通过长期积累，在国际市场实现快速增长。”陈士华说。

　　投资建厂成为中国自主品牌抢占海外市场的重要方式。以比亚迪为例，目前已在巴西、匈牙利、泰国等多个海外地区投资建厂，新能源汽车足迹已经遍布88个国家和地区的超400个城市。

　　陈士华表示，当前中国汽车产业海外发展仍面临诸多挑战，应加强自主品牌国际影响力，逐渐从汽车大国走向汽车强国。他建议，应积极履行企业社会责任，助力当地发展建设，不断扩大海外影响力；加强国际认证合作，推动协调国内外标准互认，大力推进海外产业园建设，选择重点国家和地区布局汽车产业园；在重点国家和市场建立营销网络，开展自主品牌汽车的集中宣传。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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