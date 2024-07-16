上半年国内生产总值同比增长5.0%（新数据 新看点）
国民经济运行总体平稳、稳中有进
2024年07月16日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月15日电 （记者刘志强）国家统计局15日发布数据：初步核算，上半年国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。国民经济延续恢复向好态势，运行总体平稳、稳中有进。
从三大产业看，夏粮再获丰收，工业生产较快增长，服务业继续恢复。上半年，农业（种植业）增加值同比增长4.0%；规模以上工业增加值同比增长6.0%，装备制造业增加值同比增长7.8%，高技术制造业增加值同比增长8.7%，增速分别快于全部规模以上工业1.8和2.7个百分点；服务业增加值同比增长4.6%。
投资规模扩大，高技术产业投资增长较快。上半年，全国固定资产投资（不含农户）245391亿元，同比增长3.9%；扣除房地产开发投资，投资同比增长8.5%；高技术产业投资同比增长10.6%，其中高技术制造业和高技术服务业投资同比分别增长10.1%、11.7%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业投资同比分别增长38.3%、12.1%；高技术服务业中，电子商务服务业、科技成果转化服务业投资同比分别增长24.1%、17.4%。
货物进出口较快增长，贸易结构持续优化。上半年，货物进出口总额211688亿元，同比增长6.1%。其中，出口121298亿元，同比增长6.9%；进口90390亿元，同比增长5.2%。
居民收入继续增长。上半年，全国居民人均可支配收入20733元，同比名义增长5.4%，扣除价格因素实际增长5.3%。
（相关报道见第二版）
《 人民日报 》（ 2024年07月16日 01 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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