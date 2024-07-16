本报记者 殷新宇

北京石景山，有一个首钢园区，距天安门广场约18公里，人们习惯称之为“老首钢”。如今，首钢园区已不再产一吨钢，转而成为北京高质量发展的一个创新能极。

河北曹妃甸，也有一个首钢园区，位于渤海之滨，距北京约220公里。首钢京唐是正式名称，人们称其为“新首钢”。

首钢京唐主控室内，炼铁一作业区首席作业长范小斌关注着屏幕上的温度、压力等数据。“去1号高炉看看。”他语速不快，走路却风风火火。在高度自动化的清洁车间里，看不到烟尘飞扬、铁水奔流。计数器显示，高炉正在稳定高效地产出铁水。

以前，体力劳动繁重、工作环境不佳。下班时，范小斌常常身心疲惫、满面黢黑。进厂4年后，工作过的两座高炉相继熄火，老首钢作为一座钢厂的使命即将完成，“在海边，全新的大钢厂已经建起。”

从山边到海边，首钢迁址是发展的绿色转型。范小斌和5000名同事一起来到新厂区，“从里到外都是新的”。

设计理念绿色环保，生产中产生的余热、余气、废水、固体废弃物充分循环利用，九成以上生产用水来自海水淡化。

钢产品应用广泛。从饮料易拉罐到西气东输管道，从“蝉翼钢”龙年邮票到矗立于首钢园的冬奥滑雪大跳台……

作为入驻曹妃甸的首家龙头企业，新首钢带动多家企业落户当地。曹妃甸，这座滨海新城日益繁荣。

北京冬奥时，范小斌在新闻中看到同事刘永亮的故事，“职业跨度那么大，太传奇了。”

听到这样的赞誉，刘永亮笑着，眼睛眯成一条缝。运输铁水的调车员、钢厂停产后的守护人、冬奥场馆的制冰师……他的职业角色不断转换，也见证着厂区焕然新生。

借势冬奥，老首钢加快更新。夏日园区，湖光山色交相辉映，工业遗存与时尚建筑和谐统一。利用滑雪大跳台等冬奥设施，举办滑雪世界杯、大众冰雪季等活动，聚集众多餐饮、零售、会展企业。2023年，北京市约1/3的专业展会活动在这里举办。

走进首钢园1号高炉里的科幻乐园，头戴虚拟现实眼镜的游客正体验着一场“星际穿越之旅”。目前入园企业823家，其中科创企业409家，以“科幻+”产业为主导，协同航空航天、人工智能、新一代互联网等产业，老首钢创新色彩日渐浓郁。

“钢厂搬迁，为疏解北京非首都功能作出了贡献。首钢园探索城市更新路径，首钢京唐坚持绿色创新发展，继续为推动京津冀协同发展贡献力量。”首钢集团有限公司党委书记、董事长赵民革表示。

（本报记者潘俊强、邵玉姿、张武军参与采写）

《 人民日报 》（ 2024年07月16日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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