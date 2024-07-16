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转型升级稳中有进 政策效应陆续显现

上半年国民经济延续恢复向好态势（经济新方位）

本报记者 刘志强
2024年07月16日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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　　7月15日，山东荣成，风力发电机迎风旋转。
　　杨志礼摄（影像中国）

　　7月14日，游客在新疆奇台江布拉克景区游玩。
　　陶维明摄（影像中国）

　　7月15日，国家统计局发布数据：初步核算，上半年国内生产总值（GDP）616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。就上半年国民经济运行情况，国家统计局新闻发言人回答了记者提问。

　　上半年经济运行总体平稳

　　记者：如何评价今年上半年经济运行表现？

　　答：上半年，国民经济延续恢复向好态势，运行总体平稳、稳中有进，成绩来之不易。

　　一是从宏观指标看，经济运行总体平稳。

　　从经济增长看，今年以来，全球经济增长动能偏弱，国内有效需求不足，企业经营压力较大，推动经济稳定运行面临诸多困难和挑战。放在全球坐标中观察，我国经济表现依然较好，一季度GDP增速快于美国、欧元区、日本等，结合二季度国内外形势，预计上半年我国经济增速仍将保持领先，仍是世界经济增长的重要引擎和稳定力量。

　　从就业看，尽管面临总量和结构性压力，但经济增长特别是劳动密集度高的服务业持续恢复，为稳定扩大就业提供了支撑，就业形势总体稳定。

　　从物价看，随着经济持续恢复、就业收入稳定，市场供需关系有所改善，物价水平温和回升。上半年，居民消费价格指数（CPI）同比上涨0.1%，其中二季度上涨0.3%；核心CPI基本稳定，同比上涨0.7%。

　　从国际收支看，上半年货物进出口总额达21.2万亿元，规模创历史同期新高，重点产品出口优势巩固。

　　二是从发展质量看，转型升级稳中有进，产业向“新”向“绿”转型态势更加明显。

　　上半年，规模以上高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重为15.8%，比一季度提高0.6个百分点；集成电路、服务机器人、新能源汽车、太阳能电池等智能绿色新产品表现亮眼，产量均保持两位数增长。大数据、人工智能等新技术催生新的消费场景，直播带货、即时配送等消费新模式不断涌现，带动实物商品网上零售额同比增长8.8%。绿色发展方面，上半年，规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电量合计同比增长13.4%，占规模以上工业发电量比重提升；单位GDP能耗继续下降。此外，夏粮再获丰收，能源安全保障能力和产业链供应链韧性提升，守住了不发生系统性风险的底线。

　　尽管国内外环境复杂多变，但我国经济运行总体平稳，既有量的增长，更有质的提升，交出一份可圈可点、沉甸甸的成绩单。

　　从二季度当季情况看，GDP同比增长4.7%，增速比一季度有所回落，对此要全面辩证看。二季度经济体量超过32万亿元，工业增加值、货物进出口总额都超过10万亿元，这些总量指标规模依然十分可观。就业形势比较稳定，客运量、铁路货运量、用电量等实物量指标保持较快增长，新产业新动能培育成长，这些都表明经济平稳运行的态势没有变，积极因素还在继续累积。从中长期看，经济稳定运行、长期向好的基本面没有改变，高质量发展的大势没有改变。

　　宏观政策实施力度加大

　　记者：今年以来，大规模设备更新和消费品以旧换新、调整优化房地产政策等一系列宏观调控举措相继出台，请问政策效果怎么样？

　　答：各地区各部门加大宏观政策实施力度，围绕扩内需、提信心、惠民生、防风险，靠前发力、加快推进一批针对性、组合性强的政策措施。随着各项政策逐步落实落地，政策效应陆续显现，对推动经济稳定运行、引导产业转型升级发挥了积极作用。

　　——设备更新和消费品以旧换新需求正在逐步释放。

　　在大规模设备更新政策带动下，上半年设备工器具购置投资同比增长17.3%，拉动投资增长2.1个百分点，贡献率达54.8%；制造业技术改造投资增长10%，高于制造业投资0.5个百分点。大规模设备更新带动了相关设备生产较快增长，惠及多个重点行业。上半年，规模以上金属冶炼设备、机床数控装置、农产品加工专用设备产量同比分别增长19.7%、19.2%、49.4%。

　　消费品以旧换新政策引导居民消费潜力有序释放。上半年，限额以上单位家用电器和音像器材类商品零售额同比增长3.1%，比上年同期加快2.1个百分点。乘用车市场信息联席会数据显示，上半年，狭义乘用车零售量984万辆，同比增长3.3%；其中新能源乘用车零售量411万辆，同比增长33.1%。

　　——房地产市场活跃度近期有所提升。

　　各地区各部门因城施策，积极调整优化房地产政策，扎实做好保交房工作，支持刚性和改善性住房需求，政策效应逐渐释放。上半年，全国新建商品房销售面积、销售额同比降幅比1—5月份收窄1.3个百分点、2.9个百分点；房屋新开工面积、房地产开发企业到位资金降幅也有所收窄。近几个月二手房网签面积同比也有所增长，一线城市6月份成交面积环比增长较快。同时，保障性住房建设、“平急两用”公共基础设施建设、城中村改造等“三大工程”积极推进，拉动房地产开发投资0.9个百分点。也要看到，目前房地产市场仍处在调整转型过程中。

　　——超长期特别国债、专项债等发行使用为投资增长提供了资金保障。

　　有关部门统筹用好超长期特别国债、地方政府专项债和中央预算资金，合理安排发行、使用进度，推动重点领域、重点项目建设，为推进投资领域提质增量提供了必要资金保障。上半年，基础设施投资同比增长5.4%，比全部投资快1.5个百分点，拉动全部投资增长1.2个百分点。

　　新质生产力加快发展

　　记者：今年以来，各地区积极培育新质生产力。请问新质生产力发展情况如何，经济高质量发展进程中有哪些亮点？

　　答：上半年，各地区各部门在稳定经济运行的同时在转方式、调结构、提质量、增效益上持续用力，着力激发内生动力活力，高质量发展稳步推进、势头向好。

　　科技创新引领作用增强，新质生产力培育成长。今年以来，重大科技成果不断涌现，大国重器频频“上新”，为加快发展新质生产力注入了新动能。上半年，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.7%，以信息传输、软件和信息技术服务业为代表的现代服务业增加值保持两位数增长；3D打印设备、服务机器人、智能手表等智能产品产量同比分别增长51.6%、22.8%、10.9%。上半年，高技术产业投资同比增长10.6%，快于全部投资6.7个百分点。

　　绿色低碳转型持续深入，能源生产消费结构持续优化。上半年，新能源汽车产量同比增长34.3%，配套产品充电桩、汽车用锂离子动力电池产量分别增长25.4%、16.5%。与此同时，清洁能源体系加快建设。初步测算，上半年非化石能源消费量占能源消费总量的比重同比提高1.9个百分点。

　　高水平开放继续深化。在世界经济增长动能偏弱、外部不确定不稳定因素增多的背景下，我国外贸出口质升量稳，进口规模稳步扩大，对经济增长作出了积极贡献。上半年，汽车、船舶、集成电路等产品出口额同比分别增长22.2%、91.1%、25.6%，货物和服务净出口对经济增长的贡献率为13.9%。我国积极拓展世界经贸合作“朋友圈”，上半年对共建“一带一路”国家合计进出口额同比增长7.2%。与此同时，免签国家范围继续扩大，外国人来华经商、旅游观光、探亲访友热度攀升，中外人员交流更加密切。上半年，全国各口岸入境外国人超1400万人次，其中通过免签入境的人次同比增长近2倍。

　　当前，我国仍处于经济恢复和转型升级关键期，推动高质量发展仍需久久为功、持续用力。要完整、准确、全面贯彻新发展理念，把加快建设现代化产业体系、推进高水平科技自立自强、加快构建新发展格局等战略任务落实到位，促进新旧动能平稳转换，切实增强经济内生动力。

　　版式设计：张丹峰

　　《 人民日报 》（ 2024年07月16日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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