大型演出市场上半年持续增长
演唱会、音乐节票房收入增134.73%
2024年07月16日06:07 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月15日电 （记者郑海鸥）根据中国演出行业协会票务信息采集平台数据监测和调研测算：上半年全国营业性演出（不含娱乐场所演出）场次25.17万场，同比增长30.19%；票房收入190.16亿元，同比增长13.24%，观众人数7910.13万人次，同比增长27.10%。
中国演出行业协会相关负责人表示，今年上半年全国演出市场活跃度高于去年同期，演出产品在拉动消费、联动产业、促进经济增长方面发挥了积极作用。
大型演出市场上半年呈持续增长态势，演唱会、音乐节票房收入同比增长134.73%；观演人数同比增长63.35%。其中5000人以上大型演唱会对市场增长的贡献率最高。
小剧场、新空间显现出更多可塑性。上半年，专业剧场、小剧场以及新空间演出场次同比增长32.21%。
文旅深度融合不断推进，陕西、湖南、山西等多地出台专项措施或补贴方案助力旅游演艺发展。上半年，全国大中型旅游演艺项目演出场次同比增长26.37%。
《 人民日报 》（ 2024年07月16日 02 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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