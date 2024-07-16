本报记者 韩 鑫

图为江苏省宿迁经济技术开发区邮政邮件处理中心，工作人员在进行分拣。

陈少帅摄（影像中国）

数据来源：国家邮政局

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作为观察经济运行的一扇窗口，上半年，中国快递市场充满活力、运行良好，快递业务量再创新高。“小包裹”映射活力中国，物流畅达、服务全球，一个更加完善的现代流通体系必将托举起更富活力、更具韧性的中国经济。

801.6亿件！今年上半年，中国快递业务量再创新高，较去年同期增长23.1%，其中，6月快递业务量完成145.7亿件，同比增长17.7%，快递业跑出新活力。

上半年，快递业何以能保持快速增长？作为观察经济运行的一扇窗口，快递业如何增强发展韧性，持续支撑经济循环？7月12日，国家邮政局举行例行新闻发布会，介绍有关情况并回答社会关切。

发展动力保持强劲，区域结构更加均衡

“随着我国经济回升向好，消费需求保持活力，在扩内需、稳增长系列政策利好下，今年以来快递业实现良好发展，为服务线上经济发展、促进产品要素流动提供了有力支撑。”国家邮政局发展研究中心产业经济研究部主任王岳含说。

经测算，6月中国快递发展指数为433.7，同比提升18.4%。从分项指标看，快递发展规模指数为519.3，同比提升17.5%，寄递需求动力强劲，行业规模快速扩增；快递发展能力指数为229，同比增长1.7%，行业劳动生产率与网点密度稳步提升。

“6月行业运行趋稳是今年快递业向好态势的延续。”王岳含说，上半年，快递业务量超800亿件，带动快递业务收入达到6530亿元，同比增长15.1%。

看发展动力，上半年，快递市场充满活力、运行良好，最高日业务量超5.8亿件。

分时段来看，1至2月，年货消费需求旺盛，在快递业支撑下，实物商品网上零售额超1.8万亿元，同比增长14.4%。3至4月，深挖时令、特色产品寄递需求，市场规模稳步扩张，单月快递业务增量保持在23亿件以上。5至6月，在年中促销、假日经济、生鲜季、毕业季的多重因素影响下，日均快递业务量上升至4.8亿件。

看区域结构，上半年，快递布局更加均衡、活力涌动，区域发展协调性有所增强。

上半年，中、西部地区快递业务量同比增速分别在39%和36%左右，远超行业增速，在全国的占比分别提升1.3个百分点和0.9个百分点，区域发展协调性有所增强。其中，甘肃、内蒙古、陕西、广西等多个省份快递业务量同比增速均超40%，有力带动区域规模稳步扩增。

此外，重点城市群加快发展。上半年，珠三角、京津冀、长江中游和成渝等重点城市群持续发力，快递业务量在全国占比均有所提升。其中长江中游城市群和成渝城市群发挥鄂州花湖国际机场和成都天府国际机场等航空货运枢纽优势，带动多个城市业务量同比增速超40%。

农村寄递网络覆盖更广，国际寄递业务稳步增长

“上半年，快递业不断加强农村物流体系建设，持续提升寄递服务质量，有力助推农产品出村进城，助力乡村全面振兴作用更强。”王岳含说。

一方面，农村寄递网络覆盖更广。

新疆轮台县轮台镇，一早采摘装箱的小白杏，下午运到机场，转天便上了北京消费者的餐桌……眼下正值轮台白杏集中上市期，借助中通快递推出的“中通飞快”寄递服务，北上广等城市最快次日达。截至今年6月，中通快递网络覆盖全国行政村数量超过17.6万个，同比增长11.1%。

王岳含介绍，以加强“多站合一、一点多能”的村级寄递物流综合服务站建设为着力点，上半年，快递企业积极推动网络下沉，推动与便利店、电商服务点等网点共建共用，依托村委会、党群服务中心等场所兜底代办快递业务，农村寄递网络覆盖范围有所提升。

另一方面，农村寄递服务质量更优。

今年以来，菜鸟速递将“生鲜平价寄”服务覆盖春茶、杨梅、荔枝等多个生鲜主产区，既让消费者尝鲜，还让果农得实惠。

优化“产地仓+销地仓”物流模式，综合运用无人机、冷链车、高铁恒温车厢等运输资源，增设生鲜平价寄、鲜花选日达等多种服务……今年上半年，快递业推进客货邮融合发展，丰富村级站点服务功能，提升进村服务频次与深度，农产品寄递服务品质得到有效提升。

“快递进村”走向深入，“快递出海”步伐提速。“上半年，行业持续加强国际寄递物流体系建设，促进国内市场和国际市场更好联通。”王岳含说。

国际枢纽建设扎实推动。上半年，五大全球性国际邮政快递枢纽集群建设有序推进，多地启用、升级跨境仓，海外仓数量、面积稳步提升，国际枢纽体系初见成效。

立体出海通道加快构建。空中，全货机机队加快建设，累计运行国际航线40余条；陆上，快件搭上中欧班列，中俄跨境专列开通；海上，美西海运航线运行……上半年，多种跨境出海方式持续推进，国际运输能力稳步增强。

跨境服务能力提升。拓展国际赛事新场景，菜鸟国际快递设置“欧洲杯”专仓，欧洲消费者下单后，包裹被单独运输至该仓生产作业，最快“上午下单、下午发货”。

“聚焦工厂物流、跨境直邮、大件物流、设备运输等领域，上半年，快递业持续拓展海外市场，加快发展跨境服务，在密切经贸往来的同时，进一步拓展了行业增长空间。”王岳含说。

提升线上消费活力，拓展行业发展新空间

“上半年，市场发展动力强劲，行业统筹全网资源，在有效满足多样化寄递需求的同时，助力消费需求持续释放。”国家邮政局有关负责人表示。

高效通达的服务网络是坚实基础。

6月17日2时许，一架顺丰航空全货机满载近百吨电商货物从鄂州花湖国际机场起飞，前往匈牙利首都布达佩斯，标志着鄂州首条通往匈牙利货运航线开通。

今年上半年，花湖机场陆续开通12条国际货运航线，“上新量”已超去年全年，货邮吞吐量超39万吨，加速形成覆盖全国，联通亚洲、欧美和非洲的轴辐式航空货运网络。

上半年，快递业持续推动基础设施建设，促进寄递网络下沉。辽宁盘锦、浙江温州等地分拨中心加快升级改造，仓网体系不断完善；上海、天津等地积极探索地铁寄递，陆路运能稳步提升……服务网络的加快拓展，为行业更好发挥规模优势、降低运输成本、提升服务时效奠定了基础。

智能科技的广泛应用是强劲动力。

京东物流将大模型应用至仓、拣、运、配等多个环节，截至目前，物流大模型已累计调用超3000万次，累计分析处理超4亿条用户地址；利用地图技术、语音识别等人工智能技术，圆通快递员可以通过智能外呼功能，提前与消费者确认派送细节……

投用智能监控、智能安检等装备，提升作业效率与安全水平；无人机实现跨海、翻山、进村等多场景常态化运营，成为末端配送的有力补充；深化大数据、云计算、数字孪生等技术应用，推动供应链数智化转型……上半年，快递业着力增强科技研发，推动数据赋能，培育新质生产力，发展新动能加快壮大。

灵活创新的服务模式是有力支撑。

“上半年，快递业为满足百姓生活新需求，拓展行业发展新空间，积极丰富服务内容，升级服务方案，更好服务新型消费。”王岳含介绍，在服务传统电商基础上，推出“仓配+仓播”等模式；与文旅产业融合，推出远程下单、上门收寄等多种服务；探索推出“换新+回收”服务，为耐用消费品以旧换新提供支撑。

国家邮政局有关负责人表示，展望下半年，支撑行业持续发展的基本面不会变，促进行业增长的有利因素较多，随着政策红利持续见效、基础建设不断发力、市场空间快速拓展，行业有望获得更多市场增量。

版式设计：蔡华伟

《 人民日报 》（ 2024年07月16日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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