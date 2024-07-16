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第二十六届中国北京国际科技产业博览会举办

2024年07月16日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月15日电  （记者王昊男）日前，第二十六届中国北京国际科技产业博览会（简称北京科博会）在北京国家会议中心举办。本届北京科博会以“实施创新驱动发展战略 增强高质量发展动能”为主题，展出1000余项科技创新成果，300多项最新技术和产品首发首展。

　　本届北京科博会展期4天（7月13日至16日），共设置信息科技、智能制造、医药健康、绿色双碳、数字经济和区域创新发展等6个专题展区，国内外参展企业和机构300余家。贸易投资促进活动共举办6场，包括未来产业系列推介发布活动、中国—东盟科技产业投资贸易洽商会、节能降碳技术与用能设备更新项目推介会等。北京科博会官方网站搭建了线上展示平台，并首次推出“线上磋商系统”。

　　北京科博会创办于1998年，据不完全统计，前25届北京科博会共有1000余个境外代表团参加，4万余家中外机构和企业登台展示，累计接待观众500余万人次，达成各类成果5700余项，总金额超万亿元。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月16日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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