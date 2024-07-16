本报重庆7月15日电 （记者王欣悦）日前，重庆大学附属三峡医院作为第一完成单位和第一通讯作者单位联合清华大学、北京协和医院以及中南大学湘雅医院，在国际学术期刊《自然》发表最新研究成果。论文题目为单细胞分辨率的肿瘤脉管图谱。

此项研究首次构建了最大规模的泛癌种脉管系统全息细胞图谱，为充分理解肿瘤血管生成的复杂过程提供了全景视角，同时为临床提升抗血管生成疗效提供科学方案。

肿瘤的发生与进展和血管的生成息息相关。血管通过运输营养使肿瘤细胞得以增殖及转移，是肿瘤生存和发展的基础。全面揭示肿瘤血管微环境特征、筛选为肿瘤细胞供能的关键内皮细胞，通过干预营养供给，能够为临床肿瘤患者的精准治疗提供有力依据。

论文通讯作者为重庆大学附属三峡医院副院长印明柱教授。团队正在根据以上研究结果，全力推进产学研一体化工作，为进一步抗血管治疗肿瘤疗效评估的临床应用奠定基础。

《 人民日报 》（ 2024年07月16日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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