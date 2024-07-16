欧阳易佳

“现在五桥老街的街坊们能睡个好觉了，不管多大的雨，水涨不起来了！”7月11日一早，在河边查看水势的重庆市万州区五桥老街居民向全兴笑容满面，对今年投入使用的五桥老街段分洪工程赞不绝口。

近日，重庆市多地出现强降雨。连续几日的强降雨，让万州区五桥河流域河水持续上涨。

7月11日清晨，五桥河水流突破每秒213立方米，形成2024年入汛后的第一个洪峰，刚刚完成主体工程的五桥河流域防洪减灾工程迎来汛期实战的检验。

在新建的控制堰、侧堰调节作用下，超限洪水被迅速引流到分洪隧洞排泄，五桥老街段则以每秒128立方米的水量安全平稳行洪，分洪隧洞实现首次分洪削峰，有效缓解了五桥河防洪压力，实现人员零转移。

“按照往年的经验，像昨天晚上这么大的雨，猛涨的水位肯定超过我脚下这个位置，”指着汹涌的水流，五间桥社区党总支书记熊得咏站在岸边说，“但是从目前来看，这个水涨了大概不到一米，其他的洪水就从分洪隧洞分流了。五桥老街比较平安，洪峰顺利过境。”

据悉，五桥河流域防洪能力薄弱问题由来已久，给沿河群众带来极大不便。为解决五桥河流域防洪能力薄弱问题，重庆市水利局、万州区通过三峡后续工作，实施五桥河沱口至长岭段安全防护工程（防洪减灾工程）。2023年8月15日，万州区政府将五桥河流域防洪减灾工程认定为抢险救灾工程，并于10月15日正式开工建设。

五桥河流域防洪减灾工程总投资约3.45亿元，主要建设内容包括五桥老街段分洪工程、芦家坝段河道治理工程、长岭镇段河道治理工程、双龙段河道治理工程。该工程设计最大分洪流量每秒608立方米，利用分洪隧道减轻五桥河老街段河道防洪压力，并与下游已建堤防结合，完善区域防洪体系，将受灾最严重的河段防洪标准提高到100年一遇，切实解决该区域防洪问题。

重庆市水利局三峡处相关负责人介绍，近年来，重庆市三峡后续工作围绕全面提升水旱灾害防御能力，完善流域防洪工程体系，累计投入三峡后续专项资金150亿元，实施防洪减灾项目458个。其中，2024年三峡后续专项资金支持实施的万州区五桥河流域沱口至长岭段安全防护工程等51个防洪减灾项目，通过隧洞分洪、库岸防护、监测预警、避险搬迁等，在今年汛期有效发挥防洪减灾作用，保障了库区100余万群众生命财产安全。

“以后再遇到大雨，我们悬着的心终于可以放下了。”熊得咏说。

(责编：王震、吕骞)

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