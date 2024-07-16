本报记者 刘发为 何欣禹

万里长江奔流不息，在江西留下152公里的“黄金水道”。

去年10月10日，习近平总书记在九江市考察调研时指出，无论未来长江经济带怎么发展、发展到哪个阶段，都不可能离开长江的哺育。要从人与自然和谐共生的生命共同体出发，着眼中华民族永续发展，把长江保护好。

为了守护一江碧水，江西多措并举，持续做好治山理水、显山露水的文章。

站在中国石化九江分公司储运运行部2号码头，可见长长的银色管道整齐排列，连接引桥和泊位。“这就是运输管道。在管道陆域和水域交接的地方，我们安装了远程紧急切断阀，一旦出现意外，可以防止油污外泄。远处江面上的橙色带子是充气式围油栏。”九江石化储运运行部副总工程师胡荣江告诉记者。

来到九江石化斑鸠园水生态景区，只见池水清澈，锦鲤游弋……各类污水经过处理后，能够养鱼。抬头一望，不远处便是钢铁森林一般的石化设备。池塘边的电子屏幕上，环境实时监测数据一目了然：污染物浓度远低于国家标准。

这些年，江西长江沿岸的“绿”意越来越浓。

九江市独拥长江江西段152公里岸线。市产业升级促进中心副主任龚辛孙告诉记者：“九江市近年来对长江沿岸的小型化工企业进行整顿清退，已完成127家分类排查和整顿，其中清退33家。同时，九江大力发展战略性新兴产业，共有国家级绿色工厂26家、国家级绿色园区2家。”

为防止生活垃圾填埋对地下水水质产生影响，进而威胁长江水质安全，“近年来，九江市新建3座垃圾焚烧发电厂，实现了生活垃圾‘零填埋’，100%无害化处理。”九江市生态环境局副局长王新民对记者说。

九江市彭泽县，是长江在江西的最后一站。

盛夏时节，彭泽县御龙湾长江湿地公园满目葱茏。难以想象，这里曾是废弃的狮子山采石场，一度岩壁裸露、水土流失严重。经过综合治理，废弃矿山变身公园，亲水平台、观江亭、游步道一应俱全，成为市民休闲、娱乐、健身的打卡地。

在彭泽县，像狮子山采石场一样的废弃矿山不止一处，多集中在长江沿岸。彭泽县拥有46.5公里长江岸线，以往的无序采矿给长江岸线留下一道道“疤痕”。

彭泽县聘请专业施工单位实行专业化修复，“目前，已完成51处废弃矿山生态修复工作，3家矿山成功创建国家级绿色矿山。”彭泽县自然资源局副局长欧阳垂星说。

江西长江流域面积约占全省面积的97%，几乎每条河都与长江相连，每年汇入鄱阳湖、经鄱阳湖调蓄后流入长江的水量接近1500亿立方米，约占长江总水量的15%。近年来，江西推进赣江、抚河、信江、饶河、修河、鄱阳湖全流域综合治理，成绩亮眼。

江西最大的河流赣江是长江主要支流之一，它的水质直接影响长江。在赣江支流乌沙河岸边，一处看起来像口袋公园的地方，其实是南昌礼步湖污水处理站。

曾经，沿线居民区的生活污水直排导致乌沙河污染严重。2018年，为快速解决水体黑臭问题，占地面积4000平方米、日处理污水量2万吨的礼步湖污水处理站开建，两个月内便完工投运。

据江西金达莱环保股份有限公司总监张强华介绍，这座污水处理站运用新型污水处理工艺，避免了异味散逸，周边居民区的生活污水经处理后，出水可达地表水准Ⅳ类标准，直接回补乌沙河。

在附近居住多年的居民胡美锋对记者说：“以前河里都是污水，天气一热臭味飘好远，我们根本不到这里来。”有了污水处理站，乌沙河和礼步湖的水质好了起来，胡美锋经常一大早就来锻炼。

类似的故事，还发生在其他河湖沿岸。

五河归鄱湖，鄱湖入长江。站在长江边眺望，滚滚东去的江水，见证着江西奋力保护长江的绿色答卷——

长江干流江西段连续6年保持Ⅱ类水质，江豚在江面嬉戏的场景频频出现……长江生机勃勃，江西欣欣向荣。

《 人民日报 》（ 2024年07月16日 02 版）

(责编：杨曦、陈键)

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