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我国国产首颗全电推通信卫星亚太6E卫星成功投入运营

2024年07月16日15:33 | 来源：新华网
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　　新华社北京7月16日电（记者宋晨）记者从中国航天科技集团获悉，国产首颗全电推通信卫星——亚太6E卫星15日在香港圆满通过了卫星在轨技术验收评审和地面系统最终技术验收评审，标志其完成在轨测试，正式投入运营。

　　图为亚太6E卫星。（中国航天科技集团供图）

　　亚太6E卫星由中国航天科技集团五院采用东方红三号E卫星平台研制，是该款平台的首发星。卫星配置25个Ku用户波束和3个Ka信关站波束，通信容量约30Gbps，在轨寿命15年。

　　中国航天科技集团专家介绍，亚太6E卫星成功投入运营，对实现卫星平台高承载、低成本，提升我国通信卫星平台国际竞争力，以及实现卫星全自主轨道提升和长期在轨自主工作，提升我国卫星平台智能自主水平，均有重要意义。

　　亚太6E卫星与独立推进舱组合体于2023年1月13日在西昌卫星发射中心由长征二号丙运载火箭成功发射升空，火箭由中国航天科技集团一院抓总研制。

　　在发射成功10天后的2023年1月23日，卫星与组合体分离后，通过其自带的霍尔、离子两套电推进系统自主变轨，于2024年6月10日抵达同步轨道并定点于测试轨位。亚太6E卫星是全球首颗从低地球轨道到地球同步轨道全自主实现轨道转移的通信卫星。

　　抵达同步轨道后，亚太6E卫星在轨测试工作顺利开展，7月9日完成第一阶段在轨测试工作后重新定点于东经134度工作轨位，与亚太6C/6D卫星三星共位运行。7月15日完成在轨测试大纲规定的全部测试项目，亚太6E卫星有效载荷工作正常，性能良好，与地面测试结果相符，满足合同指标和在轨使用要求，平台配置的霍尔、离子两套四台电推进系统均满足位保使用要求。

　　亚太6E卫星项目是中国航天科技集团所属长城公司向国内外用户提供的第13个通信卫星在轨交付项目，由香港亚太星联卫星有限公司运营并委托香港亚太通信卫星有限公司测控管理。亚太6E通信卫星聚焦东南亚市场，为该地区提供高性价比的高通量宽带通信服务。

(责编：赵欣悦、袁勃)
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