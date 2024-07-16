原标题：鲁班架构下，9.2mm折叠屏如何走向AI

7月12日，荣耀Magic旗舰新品发布会在深圳湾体育中心“春茧”体育馆正式举行。此次荣耀Magic V3跨界创新带来行业首个轻薄折叠屏解决方案荣耀鲁班架构，采用19种创新材料及114种创新微型结构，折叠态机身减薄至9.2mm。

与此同时，荣耀CEO赵明表示，荣耀联合北京同仁医院，利用人眼纵向色差，通过“AI离焦护眼”技术，首次在手机屏幕上应用近视离焦技术。

折叠屏是智能手机领域的重要创新形态，六年来国产手机厂商在折叠屏领域不断探索创新技术，推动折叠屏品类从窄众市场趋于大众化。

“折叠屏轻薄技术已成为荣耀折叠屏的重要技术资产，持续推动并引领折叠屏轻薄化的创新浪潮。”赵明表示，折叠屏手机已经有了很大的发展和进步，但相当长时间内在旗舰机上还是无法超越直板机，就是因为今天用户使用折叠屏有几个痛点，一是厚，二是重，三是可靠性，正是这三方面因素导致今天使用直板机的用户还是占了相当多的比例。把轻薄放在重要地位，还是从消费者维度出发的。

随着轻薄折叠屏技术发展趋于成熟，折叠屏品类轻薄与强大兼具成为新一轮创新发展趋势。赵明表示，跨越折叠屏技术鸿沟，荣耀首发轻薄折叠屏解决方案荣耀鲁班架构，凭借跨领域创新思维，应用19种创新材料和114项微型结构，厚积薄发横跨六大领域。在做到极致轻薄机身的同时一次性解决轻薄与长续航、轻薄与可靠性难以平衡的行业技术难题，实现折叠屏轻薄与强大真正合二为一，再次重构折叠屏体验。

智能手机转向AI手机已成趋势，有机构预计，2024年中国市场新一代AI手机出货量将达到3700万台，2027年将达到1.5亿台且新一代AI手机所占市场份额超过50%。AI提升了人们的工作效率，甚至对一些行业变革产生了重要影响。业内人士认为，AI手机也将成为继功能机、智能手机之后，手机行业的第三阶段。

“AI时代之下，荣耀从使能个体的角度考量端侧AI价值，在大屏、护眼、安全、性能、影像、互联等多维度实现AI与折叠屏的双向赋能，打破想象力边界重构折叠屏交互体验，引领折叠屏AI体验变革。”赵明表示。

AI手机的用户价值主要体现在提供自在交互、智能随心、专属陪伴、安全可信的个性化助理服务。这意味着，AI手机不仅会带来硬件方面的升级和成本提升，更将为用户带来更加智能、个性化的使用体验。

在AI交互方面，荣耀MagicOS通过荣耀端侧AI重构操作系统，AI交互功能在折叠屏产品首发，带来更便捷的AI体验；同时推出的四图同看功能；此外，覆盖8大场景的灵动胶囊、AI对端降噪、大屏应用四开、大屏游戏等功能等。

(责编：董童、李源)

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