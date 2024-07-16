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中国机电商会：敦促美方正视汽车产业发展规律 立即纠正歧视性补贴政策

2024年07月16日20:32 | 来源：新华网
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新华社北京7月16日电（记者谢希瑶）中国机电产品进出口商会16日代表中国汽车行业表达对美国《通胀削减法》有关措施的严重不满和坚决反对，表示坚定维护中国新能源汽车产业发展的正当权益，敦促美方严格履行世贸组织规则义务，正视汽车产业发展规律，立即纠正歧视性补贴政策，停止单边主义和贸易霸凌的做法。

2022年8月16日，《通胀削减法》通过立法成为美国法律。今年3月26日，为维护中国新能源汽车产业发展权益，中方将美国《通胀削减法》有关新能源汽车补贴等措施诉诸世贸组织争端解决机制。由于美方未能与中方通过磋商达成解决方案，7月15日，中方向世贸组织提出设立专家组请求。7月16日，中国机电商会代表中国汽车行业发表严正立场。

第一，坚决支持中国政府就美国《通胀削减法》新能源汽车补贴措施向世贸组织提出设立专家组请求，推进诉讼程序，维护中国新能源汽车产业合法发展权益。

第二，美国《通胀削减法》新能源汽车补贴措施违背市场经济基本规律，本质是为打压遏制中国新能源汽车产业发展，严重损害全球新能源汽车产业公平竞争环境和产业链供应链稳定，扰乱国际贸易秩序，拖累全球经济复苏。

第三，中国新能源汽车产业在开放竞争中练就了真本事，不仅丰富了全球供给，也为国际能源绿色转型、应对气候变化作出了巨大贡献。美方挥舞绿色保护主义大棒、搞绿色“双标”，阻碍中国新能源汽车自由贸易，无助于自身产业发展，反而将破坏全球应对气候变化合作。

中国机电商会认为，美国通过发布《通胀削减法》新能源汽车补贴措施，特别制定了针对中国产品及产业链的歧视性政策，目的是在打压特定国家的基础上扶持其本土新能源汽车产业链。事实上，该法案发布后，美国电动汽车市场供应和消费者信心均遭受打击，成为拖累电动化转型目标实现的最大障碍。

“美国《通胀削减法》生效后，市场上约80%的新能源汽车车型都不符合补贴要求，不仅影响新车上市，也打击消费者信心，可以说既损人也不利己。”中国机电产品进出口商会汽车国际化专业委员会秘书长孙晓红说。

(责编：袁勃、赵欣悦)
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