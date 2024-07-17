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上半年全国铁路完成固定资产投资3373亿元

同比增长10.6% 创历史同期新高

2024年07月17日06:00 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京7月16日电  （记者严冰）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）获悉，2024年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。

　　国铁集团有关部门负责同志介绍，今年以来，国铁集团聚焦服务国家重大战略和区域经济社会发展，充分发挥铁路投资产业链长、辐射面广、拉动效应强的作用，优质高效推进铁路工程建设。一批新线顺利开通运营，上半年累计新开通线路979.6公里，进一步完善了区域路网布局。池州至黄山高铁开通运营后，为沿线旅游经济发展注入了新动能；兰州至张掖高铁中川机场至武威东段开通运营后，丝路重镇武威市接入全国高铁网；新疆维吾尔自治区将军庙至淖毛湖铁路开通运营后，进一步提升了疆煤外运能力和效率。

　　此外，重庆至昆明高铁重庆西至宜宾东段、杭州至温州高铁启动联调联试，日照至兰考高铁庄寨至兰考南段开始按图行车试验，距离开通运营更进一步。一批在建项目重点控制性工程扎实推进，北京至雄安至商丘高铁黄河特大桥主桥顺利合龙、南昌至九江高铁全线首座主塔顺利封顶、北京至唐山城际铁路运潮减河隧道贯通、广州至湛江高铁湛江湾海底隧道贯通、集宁至大同至原平高铁隧道工程全部贯通、哈尔滨至伊春高铁进入铺轨施工阶段、四川成都至青海西宁铁路镇江关至黄胜关段铺轨全面完成、上海经苏州至湖州高铁上海松江站站房主体结构完成。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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