本报记者 孔德晨

七月十五日，工人在位于江苏省泰州市海陵工业园区的江苏云涌电子科技股份有限公司生产线上作业。

汤德宏摄（人民视觉）

国家统计局7月15日发布数据显示，上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6.0%；1—5月份，全国规模以上工业企业实现利润同比增长3.4%。国家统计局有关负责人表示，上半年全国规模以上工业生产延续去年四季度以来较快增长态势，制造业高端化、智能化、绿色化发展步伐加快，工业经济运行总体保持平稳向好态势。

总体保持平稳向好态势

国家统计局工业统计司司长汤魏巍介绍，今年上半年工业生产较快增长，出口逐月加快，利润保持增长。

看总体生产——上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6.0%，其中一、二季度分别增长6.1%、5.9%，延续去年四季度以来较快增长态势。三大门类中，制造业增加值增长6.5%，增速高于全部规模以上工业0.5个百分点。

看具体行业和地区——超九成行业和地区、超六成产品保持增长。上半年，41个工业大类行业中，39个行业增加值同比增长，增长面为95.1%；31个地区中，29个地区增加值同比增长，增长面为93.5%。

看工业品出口——上半年，全国规模以上工业企业出口交货值同比增长3.3%，增速较1—5月份加快0.3个百分点，累计增速年内逐月加快。分季度看，二季度规模以上工业企业出口交货值同比增长5.2%，增速较一季度加快4.4个百分点，自2023年二季度以来连续5个季度保持回升态势。

看工业企业利润——工业生产保持较快增长，工业品出厂价格持续回升，共同推动企业营收增速回升、利润保持增长。1—5月份，规模以上工业企业营业收入同比增长2.9%，增速比1—4月份加快0.3个百分点，连续2个月加快；利润总额同比增长3.4%，延续年初以来的增长态势。

向“新”向“绿”转型明显

上半年，工业产业结构不断优化，向“新”向“绿”转型态势明显。

装备制造业“压舱石”作用进一步增强——

上半年，规模以上装备制造业增加值同比增长7.8%，增速高于全部规模以上工业1.8个百分点；增加值占全部规模以上工业的比重为33.3%，较一季度提升1.5个百分点。主要装备行业中，电子、汽车行业较快增长，增速分别为13.3%、9.8%，对上半年全部规模以上工业增长的贡献近三成，是拉动工业增长的重要力量。

上半年，“甬舟号”盾构机组装完成，空间环境地面模拟装置正式运行，大功率重型燃气轮机样机顺利下线，全球首个超大单机容量海上风电场并网发电，第五代LNG船“绿能瀛”号成功交付，一系列重大装备建造完成或投入使用，为工业经济高质量发展注入新活力。

制造业高端化、智能化、绿色化步伐加快——

高技术制造业引领高端化。上半年，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.7%，增速高于全部规模以上工业2.7个百分点，较一季度加快1.2个百分点；增加值占全部规模以上工业的比重为15.8%，较一季度提高0.6个百分点。

数字产品制造业赋能智能化。上半年，通信终端设备制造、集成电路制造、显示器件制造等数字产品制造行业增加值两位数增长；主要数字产品集成电路、服务机器人、液晶显示屏、智能手机、工业机器人产量均较快增长。

新能源产业加速绿色化。上半年，新能源汽车产业链保持较快增长，新能源汽车产量同比增长34.3%，配套产品充电桩、汽车用锂离子动力电池产量分别增长25.4%、16.5%。

制造业是稳增长重要支撑

汤魏巍认为，总体上看，上半年工业经济运行平稳向好，但也要看到，当前外部环境复杂严峻，国内有效需求依然不足，二季度以来工业生产增速有所放缓，企业盈利水平仍然较低，工业经济持续回升向好面临一定挑战。

如何看待未来制造业发展态势？

“近期出口动能较强，大规模设备更新和耐用消费品以旧换新持续推进，加大对制造业信贷投放等制造业支持政策落地生效，都将对工业生产有一定拉动作用。”东方金诚首席宏观分析师王青说，“展望未来，制造业投资有望延续年初以来的较快增长势头，其中，高技术制造业投资将保持两位数高增长状态，这是政策面支持建设现代产业体系、重点推动先进制造业发展的具体体现。”

“作为实体经济的根基，制造业规模持续扩大、占比稳步提升、结构不断优化，重要产业链供应链安全保障能力增强，既是上半年经济运行的一个亮点，也是下半年稳定增长的重要支撑。”国家统计局新闻发言人表示。

“下阶段，要把高质量发展要求贯穿到新型工业化全过程，在转方式、调结构、提质量、增效益上狠下功夫，努力扩大制造业有效投资，加快形成新质生产力，不断巩固和增强工业经济回升向好态势。”汤魏巍说。

(责编：牛镛、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经