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金融租赁公司总资产规模达4.18万亿元

金融服务触达更深入、更细微

2024年07月17日06:00 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　江西省瑞金市出台优惠政策，激发“科贷通”金融机构产品创新活力，为科技型企业解决融资难题，推动工业向高端、智能、绿色融合方向发展。图为位于瑞金市的江西中积智造科技公司5G数字产业园，智能物流机器人在运输积木玩具半成品。
　　朱海鹏摄（人民视觉）

　　本报北京7月16日电  （记者吴秋余）中国银行业协会近日发布的《中国金融租赁行业发展报告（2024）》显示，截至2023年末，我国金融租赁公司总资产规模达4.18万亿元，同比增长10.49%，租赁资产余额3.97万亿元，同比增长9.27%，2023年直接租赁业务投放2814.87亿元，同比增长63.39%，占租赁业务投放总额的16.42%，同比上升4.31个百分点。

　　为助力金融强国建设，金融租赁公司着力做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。2023年，金融租赁公司在科技金融、绿色金融、普惠金融领域分别新增投放1452.51亿元、5712.33亿元和1233.68亿元，近三年复合增长率分别为43.40%、75.47%和32.20%，在培育新质生产力、推动行业可持续发展、提升金融服务可得性等方面发挥了重要作用，加快数字化转型，全年投入转型资金超10亿元，优化业务流程、改善客户体验，不断提高服务质效，积极拓展养老金融，在相关领域的投放额和资产余额逐年增加，业务范围持续扩大。

　　与此同时，金融租赁公司积极响应国家战略，立足自身优势，不断提升自身专业化水平，聚焦飞机、船舶等优势领域，全方位提升核心业务竞争力。2023年，在航空业务方面，金融租赁公司总机队规模达1873架，占中国租赁机队总规模的近80%，在当年新增航空租赁业务中，境外业务占比达58%，金融租赁公司已成为C919和ARJ21的最大订单客户，有力支持了国产飞机制造产业。在航运业务方面，金融租赁公司船舶总量达2047艘，共计1.2亿总吨，在中国租赁船队中占比78.8%，2023年新增的租赁船舶165艘中，非中国旗船舶占86%，助力中国船厂新船交付全球占比首次超过50%，为船舶制造“走出去”作出重要贡献。

　　针对中小微企业“融资难、融资贵”问题，金融租赁公司借助“融资+融物”服务优势，打造特色产品、设计专属流程、部署本地化团队，利用区域直销服务模式，不断扩大中小微租赁业务覆盖面，使金融服务触达更深入、更细微，逐渐成为金融体系必要有益的补充。2023年，金融租赁公司面向中小微企业新增投放1.02万亿元，同比增长36.07%；截至2023年末，中小微企业租赁资产余额为2.03万亿元，同比增长9.33%。

(责编：牛镛、岳弘彬)
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