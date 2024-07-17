本报记者 吕钟正 贺林平

“中国散裂中子源这一大科学装置的用户，1/3来自粤港澳大湾区，其中港澳用户117个。2/3是国内外其他地区用户。”散裂中子源科学中心副主任梁天骄说。

新时代，大科学装置成为联结区域协调发展的“新纽带”。

广东东莞松山湖科学城内，坐落着粤港澳大湾区首个国家重大科技基础设施——中国散裂中子源。建成运行5年多来，这座源源不断散裂出中子的装置，成为集聚粤港澳创新资源的重要平台。

小小中子，是探秘微观的利器。香港大学教授黄明欣研发的超高强钢，内部密布大量微细裂纹，反而比普通钢材拥有更高强度和韧性。想要弄清楚其中缘由，需要用中子去“碰撞”。

“中子会与物质的原子核发生碰撞，根据中子轨迹的变化可分析出物质的结构。”黄明欣说，借助中国散裂中子源，他获得了超高强钢的重要微观参数信息，解开了小裂痕吸收能量的奥秘。

中子碰撞的同时，科研也在“碰撞”。中国散裂中子源工程有效激活并满足了大湾区的科研需求，成为区域合作的重要平台。

黄明欣说：“家门口做实验，真方便。以前要向国外申请，把材料寄过去。来来回回，效率很低。”现在，大湾区有了中国散裂中子源，黄明欣每年都要来好几次。

不仅是黄明欣，更多的粤港澳科学家来到中国散裂中子源进行创新研究：香港城市大学团队发现金属玻璃材料新的玻璃态转化机制，澳门大学团队在热电材料磁结构方面取得突破，华南理工大学团队的研究聚焦高分子材料……

在大湾区，中子还“碰撞”出了产业发展的“源头活水”。

黄明欣研发的超高强钢已在广州一家汽车弹簧生产企业顺利投用，应用到多款国产汽车上。

作为粤港澳大湾区综合性国家科学中心的重要装置，中国散裂中子源的应用广泛分布于材料学、新能源、医疗制药等多领域。

能量持续跃迁。今年3月，中国散裂中子源二期工程在东莞启动。“建成后，可在同等时间内产生更多中子，不仅能有效缩短实验时间，还能使实验精度更高。”梁天骄说。

紧挨着中国散裂中子源，第四代衍射极限同步辐射光源正推进立项建设，未来两个装置有望组成世界一流的研究中心。

《 人民日报 》（ 2024年07月17日 01 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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