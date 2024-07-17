本报记者 王 丹 何欣禹

夏日，走进江西省吉安市万安县韶口乡韶口村，远远望去，水库的开阔水面上，一排排深蓝色的太阳能光伏板一眼望不到头。走近来看，水面下方，活泼的鱼儿竞相追逐。

水上发电，水下养殖。2020年起，万安县与三峡新能源万安发电有限公司合作，在仙人港水库等闲置水面及周边抬田区域上千亩水域上，建成了54兆瓦“漂浮式”渔光互补光伏发电区。

三峡新能源（集团）股份有限公司江西分公司总经理王强介绍，这里的水库已经转变为生态渔业产业和清洁能源生产示范基地。顶着大太阳，村民曾广平来到库区查看。他是这里的鱼塘承包人。“以前从没想过水面上也能发电，还不占地方。现在发电养鱼兼顾，比单纯养鱼能增收不少。”

“光伏发电与渔业养殖都会占用大量土地和水面资源，‘渔光互补’模式开创性地把两个产业有机融合，一举多得。不仅空间上提高了土地利用效率，还输出了环境友好的清洁能源。”行走库区，韶口乡党委书记邱野向记者介绍。

韶口乡的另一个村——梅岗村，谋的则是“地上发电、地面种草”的差异化路子——地上同样装太阳能光伏板，下面种牧草，目前已建设38兆瓦“打桩式”农光互补发电区。

自2021年6月首批并网发电以来，韶口乡“渔光+农光”项目累计发电约2亿千瓦时。项目完全建成后，预计每年可发电约1亿千瓦时，与相同发电量的火电相比，每年可减少空气污染物排放约9.7万吨。

在万安县，除了光，水、风也能发电。近年，万安依托绿色生态资源优势，聚焦打造全省最大的清洁能源基地、中部地区风光储国家综合能源示范基地和国家级新型能源示范县目标，推动水、风、光多能互补一体化、产业化、集群化发展。据统计，万安县清洁能源实际装机总量达100余万千瓦。

万安是一个缩影，在江西，清洁能源产业四处开花。按照“分布式与集中式并举、优先就近就地利用”原则，江西加快提升风电和光伏发电占比，因地制宜推动农林生物质和城镇生活垃圾发电。

——在宜春市靖安县三爪仑乡和宝峰镇的崇山峻岭间，国网新源江西洪屏抽水蓄能电站利用高低不同的地势，通过低抽高发，以“调峰填谷”的独特优势，促进电力消纳。

——在赣州市崇义县乐洞乡，“绿电”从龙归风电场输送到千家万户。江西省最大的高山风电组成项目之一——兴国茶园风电场，年发电量约2亿千瓦时，可为当地每年节约标准煤约8万吨、减少二氧化碳排放约20万吨……

——江西洪城康恒环境能源有限公司是南昌市的生活垃圾处理地，“年处理100万吨生活垃圾。”公司副总经理龚宇亮告诉记者，“垃圾焚烧发电时产生的烟尘、氮氧化物等经过先进烟气处理工艺进行无害化处理后才排入大气，真正实现‘垃圾’变‘绿电’。”

——上饶市拥有国家光伏高新技术产业化基地，组件产能占全球的4.5%。这里集聚了晶科能源、信义光能、海优威新材料等龙头企业，形成了“硅片—电池片—辅材—组件—应用”一体化的全产业链条。2023年，全市光伏新能源产业营业收入超过1600亿元。

“2023年，江西省可再生能源发电装机已超过火电。”江西省发展改革委党组成员、省能源局局长温俊杰表示，截至今年5月，江西省可再生能源发电装机达3536万千瓦，占全省总发电装机容量的55.2%。绿色，已成为江西省电力装机增长的主色调。

《 人民日报 》（ 2024年07月17日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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