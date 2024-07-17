本报北京7月16日电 （记者曲哲涵）据财政部消息，为支持地方提升旅游公共服务水平，加强旅游宣传推广，推进旅游业转型升级融合发展，促进文化和旅游消费，推动旅游业高质量发展，财政部日前下达各地2024年旅游发展基金补助地方项目资金96729万元，并同步下发项目资金整体绩效目标，对资金使用方向、绩效指标等提出明确要求。

根据预算安排，四川、广西、山东（不含青岛）三省份获得项目资金预算额度位居前三，分别为7683万元、6101万元、5030万元。根据旅游发展基金补助地方项目资金整体绩效目标表，在产出指标方面，要求旅游公共服务水平提升的A级旅游景区个数≥300个，宣传推广旅游景区、旅游度假区、旅游休闲城市和街区个数≥90个，宣传品制作数量≥10万件（册），支持旅游业转型升级融合发展和旅游业产品创新的项目个数≥15个，举办旅游消费促进活动场次≥130场。要求A级旅游景区数据监测覆盖率≥90%，全国大中城市旅游集散中心覆盖率≥95%，景区公共信息服务、引导标识服务覆盖率≥95%。

财政部要求各地按照《中央对地方专项转移支付绩效目标管理暂行办法》相关要求，对2024年旅游发展基金补助地方项目资金绩效目标做好绩效运行监控，确保年度绩效目标如期实现。

《 人民日报 》（ 2024年07月17日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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