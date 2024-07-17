截至去年底
我国220千伏及以上输电线路长约92万公里
较2013年增长约七成
2024年07月17日06:08 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京7月16日电 （记者丁怡婷）电力规划设计总院16日发布的《中国电力发展报告2024》显示，我国持续完善网架结构，建强电网“大动脉”。截至2023年底，我国220千伏及以上输电线路长度约92万公里、较2013年增长约69.1%，西电东送规模达3亿千瓦、较上年增长约400万千瓦，有力促进了电力资源在全国范围内的优化配置。
2023年，全国主要发电企业电源工程完成投资9675亿元，同比增长30.1%；电网工程完成投资5275亿元，同比增长5.4%。自2013年以来，电力需求稳步增长，全社会用电量10年平均增速约5.6%。用电结构持续优化，第三产业用电量年均增速10.3%，用电比重提高6.4个百分点；居民生活用电年均增速7.1%，用电比重提高约2个百分点。
报告分析，受到我国加快发展新质生产力、数字经济等因素拉动，未来5至10年，每年新增用电量或将维持在5000亿千瓦时左右。我国新能源已进入跨越式增长新阶段，消纳压力增大，需从“源网荷储”四端统筹优化。
《 人民日报 》（ 2024年07月17日 02 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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