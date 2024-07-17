人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

截至去年底

我国220千伏及以上输电线路长约92万公里

较2013年增长约七成

2024年07月17日06:08 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京7月16日电  （记者丁怡婷）电力规划设计总院16日发布的《中国电力发展报告2024》显示，我国持续完善网架结构，建强电网“大动脉”。截至2023年底，我国220千伏及以上输电线路长度约92万公里、较2013年增长约69.1%，西电东送规模达3亿千瓦、较上年增长约400万千瓦，有力促进了电力资源在全国范围内的优化配置。

　　2023年，全国主要发电企业电源工程完成投资9675亿元，同比增长30.1%；电网工程完成投资5275亿元，同比增长5.4%。自2013年以来，电力需求稳步增长，全社会用电量10年平均增速约5.6%。用电结构持续优化，第三产业用电量年均增速10.3%，用电比重提高6.4个百分点；居民生活用电年均增速7.1%，用电比重提高约2个百分点。

　　报告分析，受到我国加快发展新质生产力、数字经济等因素拉动，未来5至10年，每年新增用电量或将维持在5000亿千瓦时左右。我国新能源已进入跨越式增长新阶段，消纳压力增大，需从“源网荷储”四端统筹优化。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月17日 02 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数字赋能三峡 应对“七下八上”防汛关键期
　　人民网北京7月16日电 （欧阳易佳）据水利部消息，7月16日，长江流域进入“七下八上”防汛关键期。7月15日上午，长江防总常务副总指挥、长江委主任刘冬顺主持每日会商，启动防汛关键期工作机制，滚动研究洪水防御措施，科学应对长江上游持续强降雨。…
2024年上半年我国造船业三大指标同步增长
　　人民网北京7月16日电 （记者黄盛）中国船舶工业行业协会在16日举行的第五届理事会第十二次会议上，公布了中国船舶工业2024年上半年经济运行情况。 数据显示，今年上半年，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至今年6月底，我国造船业手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%；造船业三大指标同步增长，继续领跑全球。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部