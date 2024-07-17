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多措并举拉动汽车消费，重庆市民小唐以旧换新得实惠——

“换新车有补贴，开着挺划算”（探访·以旧换新进行时）

本报记者 沈靖然
2024年07月17日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：商务部、中国汽车工业协会
　　版式设计：蔡华伟

　　习近平总书记强调：“加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。”今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》。

　　在各方共同努力下，推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作取得良好开局。今起，本版“探访”栏目推出系列策划，从汽车、家电、农机、工业设备等方面观察以旧换新政策如何落地见效，更新换代如何促进经济转型升级和城乡居民生活品质提升。

　　——编  者

 

　　一辆2006年上牌的二手雪铁龙汽车，小唐一直舍不得换。

　　小唐全名唐松，现在是重庆一家建筑公司的桥梁工程师。大四那年，他用自己课余打工的积蓄买了这辆车。车子年头久了爱出故障，也到了该报废的时候。

　　重庆市4月24日零时启动汽车以旧换新补贴政策。“五一”前夕，重庆市商务委联合市财政局、市发展改革委、市经济信息委等7部门，印发《关于推进实施好国家汽车以旧换新补贴政策的通知》，对政策实施进行了细化规定。

　　政策鼓励，又是刚需。小唐一合计，以旧换新正是时候。

　　换什么新车？

　　国产新能源汽车是首选

　　从油车换成新能源汽车，小唐早就有了决定。

　　4月，去位于两江新区的重庆长城汽车嘉善店试驾体验的时候，小唐看中了一款混动汽车。

　　“纯电续航能达到105公里，平时市区出行就用电，长途出行可以加油，可油可电没有里程焦虑。”销售顾问岳莉介绍，“作为重庆人，不得支持下重庆产的车？”

　　还在犹豫是否下单时，小唐刷到国家出台汽车以旧换新补贴政策的新闻，随即在重庆市商务委官网上找到了汽车以旧换新补贴电话咨询热线，并拨通进行了咨询。

　　对个人消费者报废国三及以下排放标准燃油乘用车或2018年4月30日前（含当日）注册登记的新能源乘用车，并购买纳入工业和信息化部《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》的新能源乘用车或2.0升及以下排量燃油乘用车，给予一次性定额补贴。其中，对报废上述两类旧车并购买符合条件的新能源乘用车的，补贴1万元；对报废国三及以下排放标准燃油乘用车并购买2.0升及以下排量燃油乘用车的，补贴7000元。

　　小唐了解到，商务部等发布的《汽车以旧换新补贴实施细则》明确了补贴范围和标准，自己若购买新能源汽车并报废旧车，可以领到1万元的补贴。

　　让小唐惊喜的是，各家车企抢抓机遇，相继推出了一系列以旧换新的优惠政策，吸引消费者置换选购新车。长城汽车也推出了每台车以旧换新补贴4000元的优惠。“裸车价加上选装和保险27.5万元左右，扣除国家以旧换新补贴1万元，厂家补贴4000元，最后落地价格在26.1万元左右。减去报废汽车的额外收入，换车花费还能再低些。”小唐说，他选择了首付15万元贷款3年的方案，还享受了一年贷款免息政策。

　　链接：据重庆市商务信息和数据中心数据，截至7月16日，重庆市国家汽车以旧换新补贴累计收到申报10573个，其中新能源乘用车8466个。

　　旧车怎么回收？

　　精细化拆解实现回收再利用

　　5月初，通过商务部“汽车以旧换新”小程序上的报废回收网点查询功能，小唐了解到距离他最近的汽车回收公司，并按照要求提前准备好报废汽车所需要的机动车登记证书、身份证、行驶证等证件。

　　在重庆万锦汽车有限公司的登记窗口前，小唐填写了机动车注销申请表，经工作人员查验汽车确定达到报废标准，这辆陪伴他多年的车即将在这里完成拆解回收。

　　公司的厂房里，工人操作着抓钢机、叉车等大型机械。一辆辆查验后的报废汽车被移送到预处理区域，经过抽排油液、内饰拆解等预处理工序，车辆的不同部位被分类为金属、塑料、泡沫等材料，回收完成后将运往下游工厂。除了作废铁、废钢处理的原材料外，通过精细化拆解的报废汽车，许多零部件都可以实现回收再利用。

　　“报废机动车回收拆解行业是连接销售与制造的链环，上下游牵扯到钢铁、机械、销售、维修等数十个行业门类，是产业链的重要环节，对于合理利用资源、保护环境、促进消费具有重要意义。”重庆万锦汽车有限公司总经理陈龙介绍。

　　“自打汽车以旧换新补贴政策出台后，运到我们厂里的报废汽车，10台里面有2台的车主是打算申请报废补贴置换新车的。”陈龙说，“目前我们公司每天处理的报废汽车量在50到100台。”

　　经评估核算，小唐的二手雪铁龙汽车最后的报废价格为2000元，工作人员在系统上录入信息后，小唐顺利地领到报废机动车回收证明和机动车注销证明。

　　链接：重庆市商务委启用报废机动车回收数字化管理平台系统，实现与全国汽车流通信息管理系统的数据实时互通。利用报废机动车回收数字化网络管理平台系统，企业无需再到商务主管部门领取纸质证明，可在10分钟内完成信息录入、盖章和出证，实现实时监管。

　　补贴如何申请？

　　线上申请清晰便捷

　　5月中旬，小唐收到了新车到店信息。

　　收车手续完成后，小唐也拿到了机动车销售统一发票和机动车登记证书，加上此前开具的旧车回收证明和注销证明，就能通过商务部“汽车以旧换新”小程序申请以旧换新补贴。

　　在小程序“申请补贴”板块，小唐填写了补贴受理地、姓名、证件号等信息，并按要求上传了上述4项证明，受理完成后，在“申请进度查询”板块能实时查询补贴申请进度。

　　5月17日提交的申请，5月26日小唐便收到了1万元以旧换新补贴。“补贴的审核流程包含商务部门初审、税务部门审核、公安部门审核和商务部门终审4个环节。整个审核流程平均需要10个工作日。”重庆市商务委消费促进处处长王顺辉介绍。

　　“换新车有补贴，开着挺划算。”现在小唐常推荐身边的朋友也换新能源汽车，“换成新车后，每月车上的花销也省了不少。平时出行就用纯电模式，出远门才需要加油，每个月200元油钱就够了。”

　　链接：补贴政策还在加码。裸车价20万元以下的每辆给予2000元市级财政资金补贴、裸车价20万元及以上的每辆给予3000元市级财政资金补贴……5月21日，重庆市商务委、市财政局、市公安局、市税务局联合印发《关于实施新能源汽车置换补贴的通知》，决定配套实施重庆市汽车置换更新补贴政策。区县鼓励汽车消费活动也逐渐开展。5月27日起，两江新区开启新能源汽车置换补贴活动，对在直管区限额以上汽车企业购买新能源汽车的市民，再叠加1000元区级财政消费红包补贴。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月17日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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