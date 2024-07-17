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上半年京津冀外贸总值创新高

2024年07月17日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　据新华社北京7月16日电  （记者吉宁）北京海关等部门16日发布的统计数据显示，今年上半年京津冀区域进出口总值达2.54万亿元，创历史同期新高，较去年同期增长4.6%，占同期全国进出口总值的12%；其中，出口6738.7亿元，同比增长6.4%；进口1.87万亿元，同比增长3.9%。

　　今年上半年，北京地区进出口1.83万亿元，占京津冀区域外贸总值的72%。京津冀区域协调发展加速推进，促进外贸增长的积极因素加速集聚，上半年除2月份受春节因素影响外，其他各月京津冀区域进出口均保持同比增长，规模均创历史同期新高。

　　在新兴产业领域，今年上半年，京津冀区域新一代信息技术（集成电路、平板显示模组）、医药健康（医药材及药品、医疗仪器及器械）、航空航天（航空器零部件）、汽车产业（汽车、汽车零配件）相关产品出口分别增长18.3%、16%、17.3%、54.6%，合计上拉京津冀出口整体增速5.3个百分点，成为推动出口增长的“主力军”。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月17日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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