中国汽车报记者 郝文丽

2024年是“消费促进年”，国家大力推动家电、汽车等消费品的以旧换新。4月，商务部等7部门发布《汽车以旧换新补贴实施细则》，明确符合条件的报废并新购置新能源车/燃油车分别补贴10000元/7000元，为汽车消费市场添了新动力。

汽车产业是我国国民经济的重要支柱产业，不仅在社会消费品零售总额中占比约10%，相关税收占税收总额、相关从业人数占城镇就业总人数的比例也均在10%左右。中国汽车流通协会副秘书长郎学红表示，本轮政策有三个显著的特点：

一是意义深远。大规模以旧换新既能促进消费、拉动投资、切实增强经济活力，又能增加先进产能、促进节能降碳、减少安全隐患，实现高质量发展。

二是目标清晰。国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》提出，到2027年，报废汽车回收量较2023年增加约一倍，二手车交易量较2023年增长45%。

三是举措务实。加大财政支持、完善税收支持、优化金融支持、加强要素保障、强化创新支撑，五个方面强化政策保障的具体措施，将有力保障以旧换新的落实落地。

在各方联合推动下，以旧换新政策效果逐步显现。根据商务部数据，商务部汽车以旧换新信息平台从收到全国第一份汽车报废更新补贴申请，到申请量突破1万份，用了25天；从第1万份申请到第2万份申请，用了7天；再到第3万份申请，仅用了4天。截至6月25日12时，商务部汽车以旧换新信息平台已收到汽车报废更新补贴申请11.3万份。

在政策作用下，国内汽车消费市场焕发活力。今年5月，全国汽车零售227.1万辆，同比增长8.7%，其中新能源乘用车零售同比增长38.5%。二手车交易158.5万辆，同比增长5.9%。报废汽车回收量52.3万辆，同比增长55.6%。

以旧换新取得成效，消费活力充分释放。汽车以旧换新并非简单“换新”，而是一场消费和产业的转型升级，在激发消费潜力、让用户有更好消费体验的同时，也让中国的新能源汽车产业拥有更强壮的体格，进一步扩大纯电、插混和增程以及氢燃料电池在内的新能源汽车市场份额，为新能源汽车产业的发展奠定更稳固的基础。

《 人民日报 》（ 2024年07月17日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)

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