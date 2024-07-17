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粤港质量和检测认证工作合作协议签署

2024年07月17日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报广州7月16日电  （记者李刚）粤港合作联席会议第二十四次会议近日在广州召开。会上，广东省市场监督管理局、香港特别行政区政府创新科技署共同签署了《粤港质量和检测认证工作合作协议》，未来五年双方将共同推动质量、标准、计量、检测认证等领域合作。

　　根据合作协议，在未来五年里，粤港两地将围绕质量和检测认证服务信息互通共享、加强国际标准交流合作、开展实验室计量能力验证活动、推广优质检验检测认证服务、推行先进质量管理方法、促进科技人才交流等具体任务开展深度合作，为粤港两地经济社会高质量发展提供更有力支撑。

　　近年来，“湾区标准”“湾区认证”工作大力推进，粤港澳三地有关部门共同签署《关于共同促进粤港澳大湾区标准发展的合作备忘录》，建立会商通报机制。截至目前，粤港澳三地公布“湾区标准”183项，涵盖食品、粤菜、中医药、交通、物流、养老等32个领域；三地认证机构等经营主体组建粤港澳大湾区认证联盟，成立广东粤港澳大湾区认证促进中心，共同开发“湾区认证”项目39项，签发“湾区认证”证书39张。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月17日 06 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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