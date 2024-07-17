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第二十五届青洽会项目总投资额达916亿元

绿色算力领域签约288亿元

2024年07月17日06:10 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报西宁7月16日电  （记者乔栋、王梅）第二十五届中国·青海绿色发展投资贸易洽谈会近日在青海国际会展中心举办。本届青洽会实现签约项目104个，总投资额916亿元，涵盖新能源、新材料、有色冶金、绿色算力、节能环保、文化旅游等多个领域。其中，绿色算力领域签约项目25个，签约金额288亿元。

　　本届青洽会通过市场化运作，推动实现生产方和采购方高效对接。展会在室内展馆及室外广场特设380余个标准展位，集中展览展销国内外名、优、特产品及省内特色有机农畜产品。

　　《 人民日报 》（ 2024年07月17日 10 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)
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