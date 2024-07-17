原标题：我国在渤海中生界潜山探获高产油气井

科技日报北京7月16日电 （记者 操秀英）记者16日从中国海油获悉，我国在渤海中生界潜山探获一口高产油气井。该井经测试日产天然气近百万立方米，日产原油约210立方米，创造渤海油田天然气测试产能的最高纪录。

据介绍，该井位于渤海东部海域，距离天津市约210公里，平均水深约26米。发现井LK7-1-1共钻遇油气层约76米，完钻井深约4400米。发现井所在构造紧邻渤中凹陷与渤东凹陷，具有优越的成藏背景。20世纪80年代，法国埃尔夫石油公司曾在该区开展研究工作并实施钻探，但勘探成效不佳。

“该区域的中生界火山岩分布广泛，面临岩相岩性变化快、储层非均质性强、油气成藏模式不清等业界难题，勘探工作举步维艰，四十年来一直处于沉寂期，久攻不破的困境成为了科研人员的一块‘心病’。”中国海油天津分公司副总经理周家雄说。

“十二五”以来，勘探工作者不断开拓思路、持续攻关，在扎实开展地球物理、地质等多专业联合研究基础上，创新提出中生界复合火山岩风化壳型储层发育机制，建立“远源强注—超压封盖”油气成藏模式，应用复杂火山机构精细刻画技术，解决科研难题，锁定油气富集带，成功钻获高产油气井。

中国海油勘探副总师徐长贵表示，近年来，渤海油田持续在中深层变质岩潜山获得重大发现。本次中生界火山岩的成功钻探不仅展示了渤海中生界火山岩广阔的勘探前景，也进一步表明公司在中深层勘探认识与技术上的重要突破，对中国海上类似领域勘探具有重要的指导意义。

(责编：杨曦、陈键)

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