原标题：全球首个“双塔一机”光热储能电站进入调试阶段

科技日报北京7月16日电 （记者何亮）16日，记者从三峡集团获悉，全球首个“双塔一机”光热储能电站主体工程已进入调试阶段，工程团队正在抢抓工期，力争在今年底投产发电。

该光热储能电站共设置两个相邻吸热塔，共用一台汽轮发电机，塔下安装近3万块定日镜，采光面积达80万平方米。“电站利用跟踪太阳转动的镜子，把太阳光聚集到吸热塔中加热熔盐，从而带动汽轮机发电。”三峡集团瓜州光热储能项目经理温江虹说。

据了解，光热储能电站采用双塔双镜场设计，位于两个镜场中间区域的定日镜可以服务于任何一个吸热塔，在同等边界条件下可提升约24%的光学效率，并配备了6小时熔盐储热系统，具有储热时间长、响应速度快、输出功率稳定等特点，调峰性能更优。

工作人员告诉记者，高清的定日镜是用特殊材料制成的超白玻璃，它的反射效率可以达到94%，从而将更多的阳光反射到吸热塔上，大幅提升发电效率。

此外，在高耸的吸热塔底下，有两个巨大的储罐，里边装的是沸点为600℃的熔盐。白天通过吸热塔收集的太阳能，以热能的形式储存在液态的熔盐里，实现24小时稳定不间断电力输出。

在项目效果图上，可以一窥光热储能电站的全貌。两个巨大的圆形阵列各“统治”一方，每个阵列中心，都会有一个高约200米的吸热塔。这两个巨大的阵列就像两面凹面镜，把阳光都反射到中心的吸热塔上。

两个圆形阵列重叠部分的镜面也别具特色——可以自由转动。在上午东侧阵列阳光充足时，镜面会扭转角度，将阳光更多地反射到东塔上；等到下午西侧阵列阳光更好时，它又会转回来把阳光反射到西塔上。

与传统的单塔光热电站相比，这种双塔甚至是多塔设计，可以不受装机容量的限制，同时发电效率、发电量以及储能量也会得到大幅提升。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经