原标题：国内首个大型综合封闭式智能网联汽车试验场运行

图为一款国产飞行汽车正在长三角（盐城）智能网联汽车试验场进行飞行测试。本报记者 刘园园摄

科技日报盐城7月16日电 （记者刘园园）16日，国内首个覆盖智能网联汽车及自动驾驶能力测试全部场景要求的大型综合封闭式智能网联汽车试验场——长三角（盐城）智能网联汽车试验场开始运行。

该试验场由中国汽车技术研究中心有限公司控股的中汽研汽车试验场股份有限公司建设，专门用于智能网联汽车和自动驾驶汽车的研发测试。

长三角（盐城）智能网联汽车试验场共投资15亿元，占地面积约4000亩，建设了8条专用于智能网联汽车的测试道路、3.2万平方米的试验室，以及配套的油、电、氢、醇四合一综合能源中心。该试验场致力打造世界一流的汽车研发测试集聚区，能够涵盖智能网联汽车及自动驾驶能力测试的全部场景要求，同时满足重型商用车全项测试能力。

“当前，全球汽车产业格局正在经历深度的调整和重构，新能源汽车、智能网联汽车是汽车产业转型升级的机遇和方向。”中国汽车技术研究中心有限公司党委书记、董事长安铁成表示，长三角（盐城）智能网联汽车试验场将有效推动我国汽车产业向高端化、智能化、绿色化转型发展。

中汽研汽车试验场股份有限公司党支部书记、总经理欧阳涛介绍，长三角（盐城）智能网联汽车试验场自开工建设以来，克服了国内外无可参照范例、施工工艺复杂、精度要求高、交叉作业多、施工周期长等难题。试验场历时3年高质量建成并投入运营，拥有多个业界首创。

例如，该试验场拥有全球首个、也是唯一一个在封闭汽车试验场内建设的真实隧道场景，可实现在没有GPS定位信号且网络信号受到屏蔽时，测试智能网联汽车的感知、计算、决策、执行等功能。

此外，该试验场智能网联多车道性能路直线段长度达2100米，宽度24米，与智能网联高速环道组合后能够达到10个车道。该测试道路在设计时还考虑了未来飞行汽车的测试要求，除了能够满足智能网联汽车测试需求，还可服务于通用航空飞行器测试，助力低空经济发展。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经