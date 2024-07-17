崔 爽

原标题：我国开展北斗规模应用试点城市遴选

日前，工信部发布《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》（以下简称《通知》），提出围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。

北斗系统是我国自主建设运营的全球卫星导航系统，具备定位、导航、授时全球服务能力。当前，北斗规模应用已进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段。

“《通知》的出台将进一步加快北斗产业发展，提升其服务能力，促进北斗的规模化应用，特别是在重点领域的应用模式探索。”赛迪顾问智能装备产业研究中心负责人杨岭7月16日对科技日报记者表示，北斗规模应用试点工作对推进新型工业化、培育发展新质生产力，促进经济社会发展意义重大。

《通知》明确围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域开展试点工作。其中，在大众消费领域，提升北斗应用感知度和普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品，持续提高产品供给能力。

在工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。试点城市应结合地区特点和建设情况，加快在汽车、船舶、航空器、机器人等重点领域推广北斗应用。鼓励依托车联网、智能网联相关平台建设，全面扩大重点营运车辆、公共领域车辆、商用车和乘用车北斗搭载比例。鼓励引导内河、沿海、远近洋等区域航行的船舶加速装载北斗。鼓励加大对航空器领域相关企业扶持，加快开展北斗导航、短报文等适航设备研制攻关和应用等。

在融合创新领域，不断挖掘“北斗+”应用新场景。试点城市引导企业开展北斗与5G、高分遥感、惯性导航、高精度视觉、短距互联、超宽带（UWB）定位、大数据、云计算等新技术融合，推动北斗系统在车联网、物联网、工业互联网、人工智能等新兴产业领域创新应用，促进北斗应用与智慧城市、智能交通、智慧物流、智慧海洋、精准农业等新场景深度融合。

在杨岭看来，《通知》明确了北斗应用的重点和亮点：一是就应用领域而言，从消费端和工业端入手，以各类智能装备为切入点探索北斗新模式、新业态，并强调引导各领域与北斗的融合创新，挖掘新机遇，探索新场景；二是就应用主体而言，以城市为主体组织北斗应用，这对提高重点城市的北斗相关产品研制能力有较好的促进作用，更有助于引导试点城市充分发挥区域应用场景优势，建立支撑体系，优化政策保障，完善创新体系。

值得注意的是，此次试点城市遴选过程中，工业和信息化部特别强调要聚焦大众消费领域，以促进北斗卫星导航系统在日常消费中的广泛应用为核心，增强公众对北斗应用的认知与使用，提升市场占有率和社会影响力。

根据中国卫星导航定位协会发布的《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币，同比增长7.09%。在大众应用方面，北斗已成为智能手机、可穿戴设备等大众消费产品的“标配”。2023年，国内支持北斗定位功能的智能手机出货量占比约98%，北斗高精度车道级导航功能已覆盖超100座城市的普通道路。

工业和信息化部有关负责人表示，将通过此次试点工作形成一批北斗技术创新引领、北斗产业发展迅速、北斗应用规模可观的试点城市，树立一批可复制推广、可规模应用的发展标杆。

(责编：杨曦、陈键)

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