人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

我国开展北斗规模应用试点城市遴选

崔 爽
2024年07月17日08:45 | 来源：科技日报
小字号

原标题：我国开展北斗规模应用试点城市遴选

日前，工信部发布《关于开展工业和信息化领域北斗规模应用试点城市遴选的通知》（以下简称《通知》），提出围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域，结合当地北斗产业基础、城市发展特点和建设情况，积极开展试点工作，加快提升北斗渗透率，促进北斗设备和应用向北斗三代有序升级换代。

北斗系统是我国自主建设运营的全球卫星导航系统，具备定位、导航、授时全球服务能力。当前，北斗规模应用已进入市场化、产业化、国际化发展关键阶段。

“《通知》的出台将进一步加快北斗产业发展，提升其服务能力，促进北斗的规模化应用，特别是在重点领域的应用模式探索。”赛迪顾问智能装备产业研究中心负责人杨岭7月16日对科技日报记者表示，北斗规模应用试点工作对推进新型工业化、培育发展新质生产力，促进经济社会发展意义重大。

《通知》明确围绕大众消费、工业制造和融合创新三个领域开展试点工作。其中，在大众消费领域，提升北斗应用感知度和普及率。试点城市以智能手机、可穿戴设备、平板电脑、共享出行、低空应用无人机等领域为重点，积极引导企业研制和生产北斗产品，持续提高产品供给能力。

在工业制造领域，加速北斗行业应用赋能。试点城市应结合地区特点和建设情况，加快在汽车、船舶、航空器、机器人等重点领域推广北斗应用。鼓励依托车联网、智能网联相关平台建设，全面扩大重点营运车辆、公共领域车辆、商用车和乘用车北斗搭载比例。鼓励引导内河、沿海、远近洋等区域航行的船舶加速装载北斗。鼓励加大对航空器领域相关企业扶持，加快开展北斗导航、短报文等适航设备研制攻关和应用等。

在融合创新领域，不断挖掘“北斗+”应用新场景。试点城市引导企业开展北斗与5G、高分遥感、惯性导航、高精度视觉、短距互联、超宽带（UWB）定位、大数据、云计算等新技术融合，推动北斗系统在车联网、物联网、工业互联网、人工智能等新兴产业领域创新应用，促进北斗应用与智慧城市、智能交通、智慧物流、智慧海洋、精准农业等新场景深度融合。

在杨岭看来，《通知》明确了北斗应用的重点和亮点：一是就应用领域而言，从消费端和工业端入手，以各类智能装备为切入点探索北斗新模式、新业态，并强调引导各领域与北斗的融合创新，挖掘新机遇，探索新场景；二是就应用主体而言，以城市为主体组织北斗应用，这对提高重点城市的北斗相关产品研制能力有较好的促进作用，更有助于引导试点城市充分发挥区域应用场景优势，建立支撑体系，优化政策保障，完善创新体系。

值得注意的是，此次试点城市遴选过程中，工业和信息化部特别强调要聚焦大众消费领域，以促进北斗卫星导航系统在日常消费中的广泛应用为核心，增强公众对北斗应用的认知与使用，提升市场占有率和社会影响力。

根据中国卫星导航定位协会发布的《2024中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2023年我国卫星导航与位置服务产业总体产值达到5362亿元人民币，同比增长7.09%。在大众应用方面，北斗已成为智能手机、可穿戴设备等大众消费产品的“标配”。2023年，国内支持北斗定位功能的智能手机出货量占比约98%，北斗高精度车道级导航功能已覆盖超100座城市的普通道路。

工业和信息化部有关负责人表示，将通过此次试点工作形成一批北斗技术创新引领、北斗产业发展迅速、北斗应用规模可观的试点城市，树立一批可复制推广、可规模应用的发展标杆。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数字赋能三峡 应对“七下八上”防汛关键期
　　人民网北京7月16日电 （欧阳易佳）据水利部消息，7月16日，长江流域进入“七下八上”防汛关键期。7月15日上午，长江防总常务副总指挥、长江委主任刘冬顺主持每日会商，启动防汛关键期工作机制，滚动研究洪水防御措施，科学应对长江上游持续强降雨。…
2024年上半年我国造船业三大指标同步增长
　　人民网北京7月16日电 （记者黄盛）中国船舶工业行业协会在16日举行的第五届理事会第十二次会议上，公布了中国船舶工业2024年上半年经济运行情况。 数据显示，今年上半年，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至今年6月底，我国造船业手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%；造船业三大指标同步增长，继续领跑全球。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部