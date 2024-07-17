唐一路

原标题：加速大模型技术应用落地

2024世界人工智能大会日前在上海举办，大会围绕AI伦理治理、大模型、数据、算力等重点领域，集中展示百款大模型应用成果，首发超50款创新产品。参展企业突破500家，同比增长20%；展品数量超1500项。

人形机器人是本次大会的亮点之一，展现出更快、更强、更精细的重要特征。此次大会上，特斯拉带来的Optimus二代人形机器人公开亮相，其灵活性、可操作任务的复杂性均有所升级。特斯拉展台工作人员介绍，Optimus二代的身体有28个关节，手部有11个关节，不仅可以做瑜伽，十根手指还能搬重物、握鸡蛋。

大模型也是本次大会的“招牌菜”。行业头部重点企业与新生力量携旗下大模型产品集中亮相，展示着大模型赋能千行百业的最新成果。

作为新锐通用大模型代表，阶跃星辰带来的“Step系列通用大模型”摘得WAIC 2024 SAIL之星的称号。除发布Step—2万亿参数语言大模型正式版、Step—1.5V多模态大模型以及Step—1X图像生成大模型等3款通用大模型新品以外，阶跃星辰还宣布推出“繁星计划”开放平台，投入优质资源扶持多模态领域优秀的初创企业与独立开发者团队，共同加速AI大模型技术在各类场景的应用落地。

在蚂蚁集团展区，对支付宝智能助理说“帮我点一杯咖啡”，收到指令的机器人就能自动操作，现场递上一杯热气腾腾的咖啡。记者了解到，支付宝智能助理是支付宝推出的一款全新生活办事AI产品，蚂蚁集团董事长兼CEO井贤栋表示：“专业智能体能破解通用大模型在严谨产业应用的关键难题，蚂蚁集团正携手产业合作伙伴构建专业智能体生态，加速产业应用，推动服务升级。”

推进人工智能产业不断向前向上发展，算力技术是基础。多家头部算力企业携产品精彩亮相，为国家人工智能产业算力布局添砖加瓦。国内光计算芯片公司光本位科技创始人熊胤江表示，公司已完成首颗算力密度和算力精度均达到商用标准的光计算芯片流片，这颗芯片的峰值算力超1000tops，算力密度已经超先进制程的电芯片。

新锐企业为夯实算力基础设施建设不断贡献力量。成立于2020年的摩尔线程第一次参加世界人工智能大会。目前，公司已经建立以夸娥智算集群为核心的全栈AI产品线，正加快构建大模型和通用人工智能的先进算力基础设施。

提升未来智能化的用户体验，让AI走入千家万户，需要全行业深度协作、共同参与。上海中青年知识分子联谊会副会长蒋颖表示，在人工智能领域，中国具有无限广阔的应用场景、人才、数据和技术，这些优势正汇聚为新质生产力，为经济发展创造红利。上海始终站在人工智能发展的潮头，打造优质生态，深化国际交流与务实合作。

(责编：杨曦、陈键)

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