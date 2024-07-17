夏先清 杨子佩

原标题：规模种植壮大村集体经济

河南省安阳市内黄县梁庄镇冯庄村原本是个集体经济薄弱的“空壳村”，无经济收入，无固定资产，虽有多年瓜菜种植历史，但都是各家各户零星、分散种植，产品附加值低。

为改变上述状况，2019年，冯庄村党支部书记冯秀占组织40余名村民，赴山东省耿店村等地参观学习。

因耿店村的村情跟冯庄村很相似，考察团3次奔赴耿店学习设施大棚发展经验，并综合借鉴各地发展模式，在广泛征求民意的基础上，制定了冯庄村规划方案和发展目标，确定了以温棚瓜菜与小米椒为主攻方向，推进农业规模化产业化的发展思路。

2020年初，冯庄村试点推行“资源变资产、资金变股金、村民变股东”农村“三变”改革，收回长期闲置宅基地12处、厂房1处，用于建设剁椒厂。同时对全村土地进行流转，建成占地620亩的高效农业产业园，用于种植温棚瓜菜，解决产业发展土地问题。资金方面，冯庄村以扶持壮大村集体经济资金50万元入股，动员全体村民以每股1000元入股，共筹措530股散户资金，把农户个体利益与村集体利益紧密结合。

除高效园区、剁椒厂外，冯庄村还延长产业链条，成立农资合作社、育苗合作社，邀请内黄县农技专家董中波对温室大棚种植进行跟踪指导，实现了从种子销售、种苗、回收成品到加工的农业产业化一条龙服务。

剁椒厂成立至今共计分红66.5万元，现在每天加工小米椒80余吨，年产值近2000万元，助力村集体经济收益达102万元。产业园区内黄瓜套种苦瓜模式亩收益在5万元以上、西瓜套种小米椒模式亩收益在2.5万元以上，带动周边就业1000多人，实现了集体和村民收入的同步增长。

从“一穷二白”到“宜居宜业”，从“零星分散”到“集约高效”，昔日的“空壳村”变身“富裕村”，冯庄村走出了一条“规模化种植、链条化发展、标准化生产”的致富新路子。

(责编：杨曦、陈键)

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