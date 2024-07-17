人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

规模种植壮大村集体经济

夏先清 杨子佩
2024年07月17日08:55 | 来源：经济日报
小字号

原标题：规模种植壮大村集体经济

　　河南省安阳市内黄县梁庄镇冯庄村原本是个集体经济薄弱的“空壳村”，无经济收入，无固定资产，虽有多年瓜菜种植历史，但都是各家各户零星、分散种植，产品附加值低。

　　为改变上述状况，2019年，冯庄村党支部书记冯秀占组织40余名村民，赴山东省耿店村等地参观学习。

　　因耿店村的村情跟冯庄村很相似，考察团3次奔赴耿店学习设施大棚发展经验，并综合借鉴各地发展模式，在广泛征求民意的基础上，制定了冯庄村规划方案和发展目标，确定了以温棚瓜菜与小米椒为主攻方向，推进农业规模化产业化的发展思路。

　　2020年初，冯庄村试点推行“资源变资产、资金变股金、村民变股东”农村“三变”改革，收回长期闲置宅基地12处、厂房1处，用于建设剁椒厂。同时对全村土地进行流转，建成占地620亩的高效农业产业园，用于种植温棚瓜菜，解决产业发展土地问题。资金方面，冯庄村以扶持壮大村集体经济资金50万元入股，动员全体村民以每股1000元入股，共筹措530股散户资金，把农户个体利益与村集体利益紧密结合。

　　除高效园区、剁椒厂外，冯庄村还延长产业链条，成立农资合作社、育苗合作社，邀请内黄县农技专家董中波对温室大棚种植进行跟踪指导，实现了从种子销售、种苗、回收成品到加工的农业产业化一条龙服务。

　　剁椒厂成立至今共计分红66.5万元，现在每天加工小米椒80余吨，年产值近2000万元，助力村集体经济收益达102万元。产业园区内黄瓜套种苦瓜模式亩收益在5万元以上、西瓜套种小米椒模式亩收益在2.5万元以上，带动周边就业1000多人，实现了集体和村民收入的同步增长。

　　从“一穷二白”到“宜居宜业”，从“零星分散”到“集约高效”，昔日的“空壳村”变身“富裕村”，冯庄村走出了一条“规模化种植、链条化发展、标准化生产”的致富新路子。

(责编：杨曦、陈键)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数字赋能三峡 应对“七下八上”防汛关键期
　　人民网北京7月16日电 （欧阳易佳）据水利部消息，7月16日，长江流域进入“七下八上”防汛关键期。7月15日上午，长江防总常务副总指挥、长江委主任刘冬顺主持每日会商，启动防汛关键期工作机制，滚动研究洪水防御措施，科学应对长江上游持续强降雨。…
2024年上半年我国造船业三大指标同步增长
　　人民网北京7月16日电 （记者黄盛）中国船舶工业行业协会在16日举行的第五届理事会第十二次会议上，公布了中国船舶工业2024年上半年经济运行情况。 数据显示，今年上半年，我国造船完工量2502万载重吨，同比增长18.4%；新接订单量5422万载重吨，同比增长43.9%；截至今年6月底，我国造船业手持订单量17155万载重吨，同比增长38.6%；造船业三大指标同步增长，继续领跑全球。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部