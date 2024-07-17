原标题：上半年全国铁路完成固定资产投资3373亿元

本报讯 （记者杜雨萌）7月16日，记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称“国铁集团”）获悉，2024年上半年，全国铁路完成固定资产投资3373亿元，同比增长10.6%，创历史同期新高。

国铁集团有关部门负责人介绍，今年以来，国铁集团聚焦服务国家重大战略和区域经济社会发展，充分发挥铁路投资产业链长、辐射面广、拉动效应强的作用，优质高效推进铁路工程建设，现代化铁路基础设施体系加快构建，我国铁路网整体功能和效益进一步提升。

具体来看，首先，一批新线顺利开通运营。有序推进重点项目联调联试、试运行，高质量完成工程验收、安全评估、运营准备等工作，确保新线如期建成通车，上半年累计新开通线路979.6公里，进一步完善了区域路网布局。池州至黄山高铁开通运营后，为沿线旅游经济发展注入了新动能；兰州至张掖高铁中川机场至武威东段开通运营后，丝路重镇武威市接入全国高铁网；新疆维吾尔自治区将军庙至淖毛湖铁路开通运营后，进一步提升了疆煤外运能力和效率。

其次，在建项目科学有序推进。优化施工组织，落实汛期施工安全措施，加强现场作业管控，强化生态环保、工程投资控制，确保在建项目顺利推进。重庆至昆明高铁重庆西至宜宾东段、杭州至温州高铁启动联调联试，日照至兰考高铁庄寨至兰考南段开始按图行车试验，距离开通运营更进一步。一批在建项目重点控制性工程扎实推进，北京至雄安至商丘高铁黄河特大桥主桥顺利合龙、南昌至九江高铁全线首座主塔顺利封顶、北京至唐山城际铁路运潮减河隧道贯通、广州至湛江高铁湛江湾海底隧道贯通、集宁至大同至原平高铁隧道工程全部贯通、哈尔滨至伊春高铁进入铺轨施工阶段、四川成都至青海西宁铁路镇江关至黄胜关段铺轨全面完成、上海经苏州至湖州高铁上海松江站站房主体结构完成。

最后，项目前期工作取得积极进展。以《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要》确定的铁路工程和联网、补网、强链项目为重点，加快推进勘察设计、可行性研究、初步设计等前期工作，宜昌至涪陵高铁、铜仁至吉首铁路、焦作至平顶山铁路、深圳西丽站及相关工程、兰州至张掖高铁武威至张掖段等7个项目完成可行性研究批复。另外，国铁集团还研究制定了铁路货运网络工程建设方案，助力有效降低社会物流成本。

国铁集团有关部门负责人表示，下一步，国铁集团将深入贯彻落实党中央、国务院关于加快建设现代化基础设施体系的部署要求，高质量推进铁路规划建设，力争年内多完成实物工作量，为巩固和增强经济回升向好态势作出积极贡献。

(责编：杨曦、陈键)

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