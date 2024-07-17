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多地重大项目建设加速推进 对投资带动作用明显

韩 昱
2024年07月17日09:03 | 来源：证券日报
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原标题：多地重大项目建设加速推进 对投资带动作用明显

今年以来，多地积极推进重大项目建设，对投资的带动作用明显。

从全国角度看，国家统计局7月15日发布的最新数据显示，今年上半年，全国固定资产投资（不含农户）245391亿元，同比增长3.9%。与此同时，重大项目带动作用明显，上半年，计划总投资亿元及以上项目投资同比增长8.4%，增速比全部投资高4.5个百分点，拉动全部投资增长4.5个百分点。

从地方来看，据四川省发展和改革委员会网站7月15日消息，今年上半年，700个四川省重点项目完成投资4903.1亿元，年度投资完成率64.4%、超时序进度14.4个百分点。

再比如，公开消息显示，截至6月底，江苏今年安排的450个省级重大项目，已完成投资3668亿元，完成率达57.2%；228个计划年内新开工的省级重大项目已开工195个，开工率达85.5%，省级重大项目上半年开工投资实现“双过半”，推进情况好于预期，为江苏经济运行稳中有升打下了坚实基础。

“从宏观经济角度分析，重大项目加速推进可直接拉动投资增长，促进产业结构优化和经济动能转换。”中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力在接受《证券日报》记者采访时表示，这些重大项目不仅可以带动相关产业链发展，还可创造大量就业机会、进一步拉动消费需求形成良性循环。同时，这些项目的实施，也提升了基础设施建设水平，为未来经济发展打下了坚实基础。

巨丰投顾高级投资顾问赵喜龙对《证券日报》记者表示，重大项目有序推进对于稳经济、促发展起到了举足轻重的作用，满足了人民更高水平的民生需求。

值得一提的是，重大项目加速推进也得益于金融支持。以江苏为例，据统计，上半年江苏主要银行机构对省级重大项目提供全口径融资余额近5000亿元，较年初新增超800亿元。从成效看，在上半年，江苏今年124个计划投产的省重大制造业项目已投产78个，实现产值超过1200亿元。

“展望下半年，重大项目开工建设情况预计将保持积极态势。”朱克力表示，一方面，上半年各地重大项目良好开端、高效推进，预计地方和相关部门将继续加大力度推动未开工项目启动。另一方面，随着政策效应逐步显现和资金支持到位，新开工项目数量和质量都有望得到提升。

朱克力进一步分析，具体看，预计各地将会持续优化项目结构，重点关注能推动产业升级、增强经济内生增长动力的重大项目。同时，随着前期工作逐步完善和资金链条畅通，下半年重大项目开工建设将更顺畅，对经济拉动作用也将更明显。

赵喜龙认为，下半年各地将继续有序进行重大项目建设。未开工项目积极协调推进，确保如期开工完成。已开工项目加强安全监督管理，确保高质量完成进度目标。

(责编：杨曦、陈键)
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