沪深交易所：高频交易差异化收费标准将坚持内外资一致原则
2024年07月17日09:26 | 来源：人民网
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人民网北京7月17日电 （记者黄盛）近日有消息称，上交所、深交所正就高频交易差异化收费方案征求部分市场机构意见，有外资机构担忧收费标准不一致。
上交所、深交所对此进行了答记者问。两家交易所均向记者表示，今年以来，在证监会的统一部署下，上交所、深交所持续加强程序化交易监管，推动有关政策措施落实落地。目前，上交所、深交所正就高频交易差异化收费方案进行研究论证，将坚持内外资一致的原则，公平对待所有市场参与机构，在充分评估测算的基础上完善相关收费机制，增强高频量化交易监管的针对性，不用担心不公平对待问题。
对涉及高频交易机构的差异化收费安排，上交所、深交所也分别向记者表示，将充分听取市场机构意见建议，平稳有序推出。
(责编：王震、吕骞)
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