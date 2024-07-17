人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

沪深交易所：高频交易差异化收费标准将坚持内外资一致原则

2024年07月17日09:26 | 来源：人民网
小字号

人民网北京7月17日电 （记者黄盛）近日有消息称，上交所、深交所正就高频交易差异化收费方案征求部分市场机构意见，有外资机构担忧收费标准不一致。

上交所、深交所对此进行了答记者问。两家交易所均向记者表示，今年以来，在证监会的统一部署下，上交所、深交所持续加强程序化交易监管，推动有关政策措施落实落地。目前，上交所、深交所正就高频交易差异化收费方案进行研究论证，将坚持内外资一致的原则，公平对待所有市场参与机构，在充分评估测算的基础上完善相关收费机制，增强高频量化交易监管的针对性，不用担心不公平对待问题。

对涉及高频交易机构的差异化收费安排，上交所、深交所也分别向记者表示，将充分听取市场机构意见建议，平稳有序推出。

(责编：王震、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
制造业转型升级再提速 为经济发展注入新动能
　　当前，我国新型工业化扎实推进，一系列新产业、新动能、新制造不断涌现，推动制造业加速“升级破圈”，铸就经济高质量发展新优势。 近年来，我国工业生产较快增长，装备制造业支撑作用明显。…
夏粮主产区各类粮企已累计收购小麦3047万吨
　　人民网北京7月17日电 （记者李栋）国家粮食和物资储备局最新数据显示，截至2024年6月30日，主产区各类粮食企业累计收购2024年度小麦3047万吨。收好粮、守好粮，夏粮收购正稳步推进，不断丰盈着“大国粮仓”，我国粮食安全底线不断夯实加固。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部