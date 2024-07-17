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报告：我国燃料电池汽车示范规模超万辆

2024年07月17日09:26 | 来源：人民网
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人民网北京7月17日电 （记者栗翘楚）2024年政府工作报告提出，要“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。”作为发展新质生产力的典范，新能源汽车的发展备受关注。从动力来源上看，新能源汽车的发展绝非仅依靠充电的电动汽车一种车型，朝着更加清洁、低碳方向发展的燃料电池汽车近年来也在加速前进。

近日，中汽中心中国汽车战略与政策研究中心（以下简称“中汽政研”）发布了《“万辆百站”燃料电池汽车示范大数据报告》（以下简称《报告》），《报告》显示，我国燃料电池示范车辆已突破1万辆，加氢站超过140座，累计氢气加注量1.6万吨，累计纯氢运行里程2.35亿公里，单车最高运营里程16.4万公里，减碳量达到13万吨，我国燃料电池汽车产业正逐步进入规模化提速发展新阶段。

示范带动成效显著，产业发展持续向好。2020年9月，财政部、工业和信息化部、科技部、发展改革委、国家能源局等五部门（以下简称“五部门”）联合印发《关于开展燃料电池汽车示范应用的通知》，采取“以奖代补”方式，通过示范城市群组织开展燃料电池汽车示范应用工作。2021年下半年，五部门批复京津冀、上海、广东、郑州、河北五个示范城市群，全球规模最大的燃料电池汽车示范应用工作正式启动。经过两年多示范，各城市群积极开展燃料电池汽车产业链建设、车辆推广、氢能供给体系建设、政策制度完善等相关工作，取得了积极进展。《报告》称，整体看，燃料电池汽车示范对产业带动效果十分显著，示范启动以来，城市群燃料电池汽车销量占全国的70%左右。

货车成为主力车型，物流配送场景占比最高。示范政策提出，“要明确合适的应用场景，重点推动燃料电池汽车在中远途、中重型商用车领域的产业化应用。”经过两年多的示范，燃料电池各类车型逐步完善，应用场景从公交拓展到了更加多元化的领域。《报告》显示，我国燃料电池货车销量占总销量的65%左右，重卡成为燃料电池主力车型；分季度看，货车销量占比持续走高，2023年二季度以来已基本稳定在80%左右。从应用场景看，示范车辆主要场景集中在物流配送、通勤客运、冷链物流等场景，其中重卡物流应用规模最大。运营效果方面，示范车辆月均行驶里程浮动在2000至3000公里之间，累计纯氢运营里程超过2亿公里，纯氢里程占比达到94%，车辆主要动力来源于氢气。

产业链基本形成，系统成本降低八成以上。构建燃料电池汽车产业链条是示范政策的另一重要内容，经过两年多示范，我国燃料电池汽车产业链已经初步形成，国产化、自主化水平较示范前大幅提升。整车方面，84%的燃料电池汽车纯氢续驶里程达到300km及以上，97%的燃料电池汽车系统额定功率达到80kW及以上，整车技术指标已大幅优于示范初期设定的技术标准要求。燃料电池系统方面，亿华通、重塑、捷氢等企业配套量已经超过1000台套，87%的系统质量功率密度达到450W/kg以上；在政策大力支持下，系统成本已降低至2000-2500元/kW，较示范前降低了80%以上。关键零部件方面，电堆、空气压缩机、膜电极、氢气循环系统、双极板等五项零部件国产化率已经超过80%；催化剂、质子交换膜、碳纸已初步实现国产化突破。整体看，我国燃料电池汽车产业链已经打破了国外技术垄断，在部分关键技术和产品应用方面达到国际领先水平。

加氢价格持续走低，加氢时长在15分钟以内。高效的氢能供给是燃料电池汽车迈入规模化发展的决定性因素，《报告》显示，示范以来城市群累计建设加氢站140余座，其中牵头城市站点较多，90%以上为35MPa加氢站。加氢价格方面，加氢站枪口价多数集中在30元/kg左右；从趋势看，在示范补贴支持下，平均氢气价格已从示范初期的55元/kg左右，降低到32元/kg，降幅超过40%。加氢时间方面，77%的车辆单次加氢时长不超过15分钟。

《报告》称，综合来看，燃料电池汽车示范启动两年多以来，我国氢能及燃料电池汽车产业已经从产业培育期，逐渐进入到提速发展期，整车和零部件技术水平大幅提升，车辆可靠性和稳定性已经得到初步验证，优势应用场景更加明确，氢能供给体系初步形成，示范政策提出的构建完整产业链条、明确合适应用场景、探索有效商业模式、完善政策制度环境等目标已经初步完成。但与此同时，燃料电池汽车产业整体规模仍偏小，参与主体以中小企业为主，产业要实现商业化还需要政策的进一步引导和培育，才能让产业在当前快速发展的基础上，继续跑出“加速度”。

(责编：王震、吕骞)
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