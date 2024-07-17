焦磊

初步核算，2024年上半年，国内生产总值616836亿元，按不变价格计算，同比增长5.0%。上半年，生产稳定增长，需求持续恢复，就业物价总体稳定，居民收入继续增加，新动能加快成长，高质量发展取得新进展。

“上半年，外部环境复杂性、严峻性、不确定性明显上升，国内结构调整持续深化等带来新挑战，但宏观政策效应持续释放、外需有所回暖、新质生产力加速发展等因素也形成了新支撑。”国家统计局新闻发言人表示，总的来看，上半年国民经济延续恢复向好态势，运行总体平稳、稳中有进，成绩来之不易。

经济增速仍将保持领先 仍是世界经济增长的重要引擎

上半年国内生产总值（GDP）同比增长5.0%，应当如何看待？国家统计局新闻发言人从三方面进行了解读。

——从宏观指标看，经济运行总体平稳。国内生产总值61.7万亿元，同比增长5.0%；城镇调查失业率稳中有降，平均值为5.1%，比上年同期下降0.2个百分点；CPI同比上涨0.1%，核心CPI同比上涨0.7%，物价水平温和回升；货物进出口总额达21.2万亿元，规模创历史同期新高……上半年，我国经济增长、就业、物价和国际收支四大宏观指标稳定向好。此外，一些能够直观反映经济运行情况的实物量指标也保持了稳定增长。

——从发展质量看，转型升级稳中有进。规模以上高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重为15.8%，比一季度提高0.6个百分点；集成电路、服务机器人、新能源汽车、太阳能电池等智能绿色新产品产量均保持两位数增长；消费新模式不断涌现，带动实物商品网上零售额同比增长8.8%，快递业务量突破800亿件；清洁能源生产较快增长，规模以上工业水电、核电、风电、太阳能发电量合计同比增长13.4%……上半年，产业向“新”向“绿”转型态势更明显。

——从发展环境看，成绩取得殊为不易。今年以来，全球经济增长动能偏弱，通胀具有粘性，地缘政治冲突、国际贸易摩擦等问题频发，国内有效需求不足，企业经营压力较大，重点领域风险隐患较多，推动经济稳定运行面临诸多困难和挑战。然而，放在全球坐标中观察，我国经济表现依然较好，一季度GDP增速快于美国、欧元区、日本等主要经济体，结合二季度国内外形势，预计上半年我国经济增速仍将保持领先，是世界经济增长的重要引擎和稳定力量。

“尽管国内外环境复杂多变，但我国经济运行总体平稳，既有量的增长，更有质的提升，应该说是一份可圈可点、沉甸甸的成绩单。”国家统计局新闻发言人表示。

高质量发展稳步推进 新质生产力培育成长

规模以上装备制造业增加值同比增长7.8%，增加值占全部规模以上工业的比重为33.3%，较一季度提升1.5个百分点。“压舱石”作用进一步增强，装备制造业是上半年经济运行中的一个亮点。

今年以来，伴随经济平稳运行，在政策推动下，微观主体活力有所改善，制造业景气度基本稳定。6月份，高技术制造业PMI为52.3%，连续8个月保持在扩张区间；装备制造业PMI为51.0%，连续4个月保持扩张，新质生产力继续发展壮大。

从需求的支撑来看，内外需的积极变化为推动经济稳定运行积蓄了有利因素。国家统计局新闻发言人表示，世界经济温和复苏，部分主要经济体进入补库存周期，消费电子等行业上行周期有望延续，有利于我国外需改善。上半年，我国出口增长6.9%，货物和服务净出口对经济增长的贡献率为13.9%。

同时，我国居民衣食住行和精神文化需求潜力巨大，短板领域、薄弱环节和新领域新赛道投资空间足，伴随传统产业改造升级步伐加快、大规模设备更新和消费品以旧换新和超长期特别国债等政策效应显现，在内需释放的潜力和动力上都具备向好的发展态势。

今年以来，各地区各部门在转方式、调结构、提质量、增效益上持续用力，高质量发展稳步推进、势头向好。

科技创新引领作用增强，新质生产力培育成长。国内首个“地面空间站”通过验收，C919大型客机累计交付6架，深中通道正式通车试运营，嫦娥六号实现月背采样返回，成功搭建国际首个通信与智能融合的6G试验网……今年以来，重大科技成果不断涌现，大国重器频频“上新”。

制造业高端化、智能化、绿色化扎实推进，新产业新产品日益成为新的增长点。上半年，规模以上高技术制造业增加值同比增长8.7%，以信息传输、软件和信息技术服务业为代表的现代服务业增加值保持两位数增长；3D打印设备、服务机器人、智能手表等智能产品产量分别增长51.6%、22.8%、10.9%。

新动能新优势不断塑造，带动高技术产业投资快速增长。上半年，高技术产业投资同比增长10.6%，增速比全部投资高6.7个百分点，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.1%、11.7%。截至5月底，全国新建5G基站46万个；规划具有高性能计算机集群的智算中心达10余个，智能算力占算力总规模比重超过30%。

消费市场规模持续扩大 宏观政策效应持续释放

上半年，社会消费品零售总额235969亿元，同比增长3.7%；扣除价格因素，社会消费品零售总额实际增长3.9%。国家统计局国民经济核算司司长赵同录表示，今年以来，一系列扩内需促消费政策持续发力显效，消费潜力不断释放，服务消费增势良好，消费需求延续恢复态势，拉动经济增长的主动力作用显著。上半年，最终消费支出对经济增长贡献率为60.5%，拉动GDP增长3.0个百分点。

上半年，我国消费市场亮点颇多。限额以上单位体育娱乐用品类、通讯器材类零售额同比分别增长11.2%、11.3%，新能源汽车零售量411万辆，增长33.1%，渗透率达到41.8%。以运动健身产品、绿色智能家电、新能源汽车等为代表的升级类商品成为消费新增长点；

实物商品网上零售额同比增长8.8%，比一季度提高2.0个百分点，直播带货、即时零售等电商新模式快速发展，拉动线上消费增长作用明显。

市场供给不断优化，居民消费需求持续释放，带动服务消费市场较快增长。服务零售额同比增长7.5%，增速高于同期商品零售额4.3个百分点。

这是多项宏观经济政策发力显效的体现。在大规模设备更新政策带动下，上半年设备工器具购置投资同比增长17.3%，规模以上金属冶炼设备、机床数控装置、农产品加工专用设备产量同比分别增长19.7%、19.2%、49.4%。消费品以旧换新政策引导居民消费潜力有序释放，对拉动汽车、家电等耐用消费品增长起到了“催化”作用。

同时，超长期特别国债、专项债等发行使用为投资增长提供了资金保障。上半年，基础设施投资同比增长5.4%，比全部投资快1.5个百分点，拉动全部投资增长1.2个百分点，其中铁路运输业投资增长18.5%，水利管理业投资增长27.4%。目前，2023年增发国债1.5万个项目已经全部开工建设。

“下阶段，要扎实推进消费品以旧换新释放消费潜能，着力增强居民消费能力，不断培育壮大消费新增长点，推动消费市场持续扩大，进一步发挥消费对经济发展的基础性作用。”国家统计局贸易外经统计司司长于建勋表示。

(责编：王震、吕骞)

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