人民网北京7月17日电 （记者杜燕飞）近日，国家统计局发布的统计数据显示，今年上半年，全国规模以上工业增加值同比增长6%。其中，装备制造业增加值增长7.8%，高技术制造业增加值增长8.7%，增速分别快于全部规模以上工业1.8和2.7个百分点。

统计数据显示，今年上半年，制造业投资增长9.5%。分产业看，高技术产业投资同比增长10.6%，其中高技术制造业和高技术服务业投资分别增长10.1%、11.7%。高技术制造业中，航空、航天器及设备制造业，计算机及办公设备制造业投资分别增长38.3%、12.1%。

“上半年，产业向‘新’向‘绿’转型态势更加明显，规模以上高技术制造业增加值占规模以上工业增加值的比重为15.8%，比一季度提高0.6个百分点；集成电路、服务机器人、新能源汽车、太阳能电池等智能绿色新产品表现亮眼，产量均保持两位数增长，为经济发展积蓄了新动能。”国家统计局新闻发言人说，作为实体经济的根基，制造业规模持续扩大、占比稳步提升、结构不断优化，重要产业链供应链安全保障能力增强，既是上半年经济运行的一个亮点，也是下半年稳定增长的重要支撑。

上述新闻发言人表示，从动力支撑看，我国传统产业改造升级步伐加快，新能源、新材料、高端装备制造等战略性新兴产业不断成长，有助于对冲下行压力、增强上行动力。上半年，规模以上电子及通信设备制造业、航空航天器及设备制造业增加值同比分别增长12.5%、10%；新型消费、新基建等领域发展活力也在不断释放。

用电量是经济发展的重要“晴雨表”。制造业对工业经济的支撑作用从用电量数据中也可以得到印证。中电联数据显示，1至5月，高技术及装备制造业用电量同比增长14.1%，超过同期制造业整体增长水平7个百分点。

“制造业用电量情况，反映出我国制造业生产保持较好增长态势，产业结构正在向高技术、高附加值方向优化升级，工业转型升级趋势明显。”中电联统计与数据中心副主任蒋德斌在接受人民网记者采访时表示，今年以来，电力消费增长情况反映出国民经济延续回升向好的积极态势，生产稳定增长，运行总体平稳。

金融是国民经济的血脉，制造业发展离不开金融支持。人民银行发布的数据显示，6月末，制造业中长期贷款同比增长18.1%，其中，高技术制造业中长期贷款同比增长16.5%；专精特新企业贷款同比增长15.2%。均高于同期全部贷款的增速。据初步统计，上半年，对实体经济发放的人民币贷款增加12.46万亿元。6月末，对实体经济发放的人民币贷款余额为247.93万亿元，同比增长8.3%。

邮储银行研究员娄飞鹏对人民网记者表示，今年以来，金融持续加大对制造业发展的支持力度，下一步，金融机构要围绕制造业产业链供应链安全稳定，工业智能化、绿色发展，以及制造业产业结构优化升级等提供金融服务。同时，加强市场调研和产品创新，不断加大资源投入、丰富金融产品供给、完善服务体系。

(责编：王震、吕骞)

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