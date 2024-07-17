原标题：中国人寿寿险昆明分公司助力小微企业稳健前行

近年来，中国人寿保险股份有限公司（以下简称“中国人寿寿险”）昆明分公司始终致力于增强对民营和小微企业的保险保障，通过创新开发“掌上保”线上服务平台，为中小微企业量身定制“员福保”“客安保”等一系列意外险组合产品，不仅显著降低了企业在面临事故风险时的经济压力，更在无形中为企业员工和客户构筑了一道坚固的安全防线，充分彰显出了保险作为“经济减震器”和“社会稳定器”的双重作用。

2023年，中国人寿寿险昆明分公司累计服务企业近6000家，为企业员工提供45.39万人次的风险保障，累计理赔案件43707件，理赔总金额达6287.4万元。

构建企业员工“安全网”

“‘员福保’系列保险产品，涵盖了意外身故、伤残以及意外医疗等多项保障责任，可以满足不同企业对员工保障的个性化需求。”中国人寿寿险昆明分公司团险部工作人员表示。

2023年4月，建筑工人代师傅在户外施工时，因风大吹断安全绳不慎从高处坠落身故。在用人单位的积极配合下，中国人寿寿险昆明分公司迅速响应，深入调查事故，并在确认事故符合保险条款后，以最快速度将60万元理赔款项汇入了代师傅家属的账户。

2023年8月某天凌晨，加工工人田师傅在机械操作过程中不慎出现意外，不幸身故。中国人寿寿险昆明分公司于事故当天早上即派出查勘人员跟进事故现场及后续医院的查勘工作，并在确认事故属于保险理赔范畴后迅速完成了60万元的理赔款项支付工作。

这两次团体意外险身故理赔，都有效缓解了当事人不幸事故给家庭经济带来的巨大压力，不仅让投保单位、逝者家属感受到了中国人寿理赔服务的速度，也充分体会到了保险的温暖。

守护企业经营“主战场”

在守护企业员工的同时，中国人寿寿险昆明分公司也一直在探索如何守护企业营业场所人员的安全。

“景区、酒店、商场、医院、餐厅等行业的经营场所，往往具有人流量大、人群不确定、风险不可控的特点。一旦发生与群众安全相关的意外事件，商家很有可能需要面临承担顾客医疗费、康复费等相关费用的风险。”中国人寿寿险昆明分公司工作人员介绍，为有效帮助经营者降低公共安全风险，公司特别推出了专为中小微企业主设计的“客安保”系列保险产品，为相关人群提供保险保障。

据了解，“客安保”系列保险产品的投保方式也特别灵活简便。通过中国人寿“掌上保险”销售链接进入产品页后，即可自定义套餐组合进行投保。投保过程中，商户只需提供营业执照和联系人证件的影像件，无需其他繁琐的纸质材料。可以说，“客安保”系列保险产品的推出，标志着中国人寿寿险昆明分公司在服务中小微企业方面又迈出了重要的一步。

通过创新的保险产品与快捷温暖的理赔服务，中国人寿寿险昆明分公司不仅为企业和员工构筑了一道安全防线，更是在社会经济发展的大潮中，展现了保险业的社会责任与担当。

未来，中国人寿寿险昆明分公司将持续秉持创新探索精神，不断拓展服务外延、深化服务内涵，致力为企业和员工构筑起坚固的安全防线，为小微企业的发展注入源源动力，在保障民生发展中展现出“保险头雁”的责任与担当。

(责编：董童、李源)

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