原标题：【人物】扎根南疆的煤炭科工追梦人

新疆，是我国重要的煤炭资源基地，煤炭资源储量极其丰富，预测储量高达2.19万亿吨，约占全国煤炭资源总量的40%左右。近年来，随着国家能源战略的调整和煤炭产业结构的优化升级，新疆煤炭产业迎来了前所未有的发展机遇。2023年2月，中国煤炭科工新疆研究院正式注册成立，一群来自五湖四海的“煤科人”，以专业知识搭建起先进技术装备与能源企业安全生产之间的坚实桥梁。在这片煤海中，由石开洲带领的智能装备分院南疆事业部就是助力煤矿安全、高效发展的典型代表。

在过去的半年里，南疆事业部在南疆区域的业务版图上，以稳健的步伐跨越了亿元大关的里程碑。然而，对于石开洲及其团队而言，这仅仅是一个新的起点，而非终极目标。“从深入剖析中国煤炭科工产品的每一个技术细节，到精准把握客户的多元化需求，再到紧跟行业发展的最新趋势，这些都是我们必须精通的功课。”石开洲的话语中透露出对专业知识的敬畏与追求。他倡导团队成员不仅要全面掌握产品信息，更要将其灵活应用于市场实践，推动产品创新与市场拓展的深度融合。

回溯十年前，二十五岁的石开洲初抵拜城，面对的是一个全然陌生的环境，他毅然踏上了逐户拜访煤矿企业的征途，诚恳地推介道：“中国煤炭科工研发的成套技术与设备，恰能满足贵公司的需求，或许值得您进一步考虑……”然而，对于这位突然造访的年轻营销人员，许多企业起初都抱持着谨慎的观望态度，甚至不乏直接婉拒的情况。

“小石，我们急需一台地面钻机。”2014年的盛夏，石开洲欣然接收了南疆首位客户的订单，心中满是喜悦。这一年，是他受正式踏入新疆服务南疆市场的第一年。“那是一家煤矿企业特别定制的煤机装备，更是中国煤炭科工售出的第一台地面钻机。”每每提及此，石开洲的眼中总会闪烁着难以抑制的激动。对他而言，这份喜悦远非单纯推广出设备的成就感所能比拟，它更象征着客户对他及中国煤炭科工先进装备的深厚信任。在推广产品之余，他还乐于伸出援手，无论是帮助企业协调解决装备故障，还是深入探讨技术难题，他总是乐此不疲。这份真诚与执着，逐渐赢得了企业的认可与接纳。“渐渐地，那些我常去的煤矿企业，都知道了有个热心肠的小石销售员。”石开洲微笑着回忆道。

起初，石开洲的帮助多限于一些琐碎事务，但随着时间的推移，他开始被邀请至现场，参与安全生产技术方面的讨论。他凭借扎实的机电一体化专业知识，为企业提供了诸多有价值的建议。遇到自己无法独立解答的问题时，他更是积极联系集团的专家团队，力求给予客户最全面、最专业的支持。

就这样，石开洲凭借其人品与专业能力，在南疆市场逐渐树立起了良好的口碑。随之而来的，则是企业开始主动提出需求，石开洲紧密围绕这些需求，成功推广了第一台地面钻机、第一套完整的液压支架系统、南疆首台制氮机及采煤机，并填补了公司在南疆输送机业务领域的空白。

展望未来，石开洲的视野更加开阔。“南疆事业部不应局限于煤炭产业的传统框架，而应勇于探索新兴领域，为公司研发前沿产品、开辟新兴市场贡献智慧与力量。”他的话语中充满了对未知领域的探索与创新。

(责编：董童、李源)

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