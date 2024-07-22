“桃”气十足 甜蜜一夏
2024年07月22日08:31 | 来源：人民网
小字号
人民网北京7月22日电（记者王天乐）盛夏至，又是一年大桃丰收时。时下，随着平谷大桃陆续成熟上市，北京市平谷区处处桃香四溢，一个个色泽鲜亮、果实饱满的桃子挂满枝头。
平谷区现拥有白桃、蟠桃、油桃、黄桃四大系列近300个品种，已形成早、中、晚熟合理搭配的露地大桃规模生产，同时结合设施栽培，具备了3月到10月均可供应大桃上市的能力。
为帮助农民销售，平谷区通过“线上+线下”形式，推广以平谷大桃为主的优质农产品及特色文创产品。7月20日平谷区举办了“千桃百选”市集暨“千人百村”村播助农活动。活动现场，“千桃百选”市集热闹非凡，大桃、玉米等新鲜农副产品琳琅满目。各乡镇街道精心选拔1到2支大学生暑期社会实践队伍，纷纷扛上农具、卷起裤腿、挽起袖子，进行了大桃及其他农作物的采摘、售卖等农事活动。以直播间为“擂台”，发挥在脚本创作设计、产品优势发掘的优势，向全国网友展示平谷深厚的乡土文化和特色农产品。他们以生动的语言和专业的技能，将平谷的故事和好物传递给千家万户。
(责编：乔业琼、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 开启暑期科学之旅 《科学公开课》又上新了
- 人民网北京7月21日电 （记者赵竹青）天文望远镜能看到怎样的景象？纳米世界是什么样的？东亚人类演化过程中发生过怎样的故事？记者从中国科学院获悉，今年暑期，一档面向全国青少年的纯公益、全开放的科普节目《科学公开课》（第六季）已正式开播。 据介绍，节目将围绕一系列富有趣味性的科学话题，约20位科学家将为广大青少年生动讲述。…
- 评论
- 关注