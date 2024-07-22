人民网北京7月22日电 （记者黄盛）中国人民银行22日发布公告表示，为优化公开市场操作机制，从即日起，公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标。

同时，为进一步加强逆周期调节，加大金融支持实体经济力度，即日起，公开市场7天期逆回购操作利率由此前的1.80%调整为1.70%

据了解，7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标，明示公开市场操作利率，有利于强化7天期逆回购利率的政策属性。7天期逆回购操作利率下调10个基点，有利于加大金融支持实体经济力度，但并不代表长债收益率下行空间打开。

业内人士表示，7天期逆回购操作利率下调10个基点，是2023年8月以来首次调整。中国人民银行此次“降息”，展现了货币政策呵护经济回升的决心。政策利率下调预计将通过金融市场逐步传导至实体经济，促进降低综合融资成本，巩固经济回升向好态势，打破长债收益率下行与预期转弱的负向循环。

东方金诚首席分析师王青向记者表示，从即日起，公开市场7天期逆回购操作调整为固定利率、数量招标，这意味着无需每日通过逆回购操作公布其利率水平，有助于增强其权威性，进一步明确其主要政策利率的地位。

王青认为，除通过提振总需求引导物价水平温和回升外，当前有必要通过下调政策利率来引导名义贷款利率下行，缓解实际利率偏高对经济持续回升以及楼市实现软着陆的不利影响。

广开首席产研院资深研究员刘涛表示，从国内环境来看，7天逆回购操作利率正在成为我国货币政策的核心目标利率。从6月的金融数据来看，人民币贷款新增21300亿元，虽与2019—2022年同期相比差距不大，但同比去年少增9200亿元，折射出当前信贷需求依旧不够强劲。尤其是居民贷款仅增加5709亿元，仍低于近五年同期的8000亿-10000亿元的水平。为确保实现预期增长目标，巩固当前经济稳步复苏的态势，进一步带动内需回暖并企稳，亟需政策利率下调，带动货币市场、信贷市场、债券市场利率相应下调。

(责编：乔业琼、高雷)

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