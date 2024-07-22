人民网北京7月22日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家数据局数字科技和基础设施建设司司长杜巍在会上表示，2022年2月，在京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝、内蒙古、贵州、甘肃、宁夏等8地启动建设国家算力枢纽节点，并规划了10个国家数据中心集群，正式启动“东数西算”工程。两年来，在相关部门和各枢纽节点的共同努力下，“东数西算”工程取得积极进展。

截至今年3月底，10个国家数据中心集群算力总规模超过146万标准机架，整体上架率为62.72%，较2022年提升4个百分点；东西部枢纽节点间网络时延已基本满足20毫秒（ms）要求；数据中心绿电占比超过全国平均水平，部分先进数据中心绿电使用率达到80%左右，新建数据中心PUE（电能利用效率）最低降至1.10。“东数西算”工程的实施带动了IT设备制造、信息通信、基础软件、绿色能源等产业链发展，提升了国家整体算力水平。

杜巍介绍，去年底，国家数据局会同相关部门出台了加快构建全国一体化算力网的实施意见，部署了统筹通用算力、智能算力、超级算力协同计算，统筹东中西地区及大中小城市协同布局，统筹算力、数据、算法协同应用，统筹算力和绿色电力协同建设，统筹算力发展和安全协同保障等五项重点任务。一体化算力网是“东数西算”工程的拓展和深化，建设目标是在“东数西算”工程的基础上，推动全国范围内算力资源高效协同调度，形成跨地区、跨部门发展合力，为全社会生产生活提供普惠、易用、低价、绿色、安全的公共计算服务。

杜巍指出，实施意见中，还提出了一些需要加大努力才能实现的具体指标。比如，到2025年底，国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上；国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%等。

下一步，国家数据局将会同有关部门和地方，以算力高质量发展赋能经济高质量发展为主线，加快推动全国一体化算力网建设。具体包括：推动多源异构算力协同发展，促进各类新增算力向国家枢纽节点集聚；推动国家枢纽节点和需求地之间400G/800G高带宽全光连接，引导电信运营商提升“公共传输通道”效能，推进算网深度融合；推动行业数据和算力协同，实现数据可信流通，提升数据处理能力和治理水平；推动算力电力融合发展，强化枢纽节点与非枢纽节点的协同联动，支持绿电资源丰富的中西部非枢纽节点融入全国一体化算力网建设；推动提升全国一体化算力网安全防护能力，促进高质量发展和高水平安全良性互动。

(责编：罗知之、高雷)

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