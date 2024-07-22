人民网北京7月22日电 （记者罗知之）国务院新闻办公室今日举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，国家数据局局长刘烈宏在会上表示，国家数据局自去年10月份挂牌成立以来，坚持推进数据要素市场化配置改革“一条主线”，统筹数字中国、数字经济、数字社会“三个建设”的工作思路，推动数据工作更好服务高质量发展，奋力开创数据工作新局面。

刘烈宏介绍，在数据要素市场化配置改革方面，国家数据局加快完善数据基础制度体系，围绕数据“供得出、流得动、用得好、保安全”，坚持系统谋划，注重加大政策供给，研究起草数据产权、流通交易、收益分配、安全治理、公共数据与企业数据开发利用、数字经济高质量发展、数据基础设施建设指引等多项制度和规则文件，着力将我国海量数据优势转化为国家竞争新优势。在推进过程中，一些地方加快探索数据产权结构性分置制度，推进健全数据授权机制，加快完善数据要素市场体系，为服务地方经济社会高质量发展提供有力支撑。

国家数据局加快推动数据基础设施布局，深入实施“东数西算”工程，推动构建全国一体化算力网，在算力布局、网络传输、监测调度、算电协同、安全防护等方面取得积极进展。研究发展壮大数据标注产业发展的政策举措，发布了承担数据标注基地建设任务的城市名单。研究制定数据基础设施建设指引，部署开展数据流通利用基础设施试点，打造安全可信流通利用环境。

着力提升数据资源开发利用水平，国家数据局等部门联合印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，发布首批20个“数据要素×”典型案例，挖掘并推广一批典型应用场景。同时，正在积极推动公共数据资源管理和运营机制改革，以公共数据开发利用引领撬动各方数据的融合应用，大力推动企业数据资源的开发利用。地方数据管理部门也积极探索促进数据合规高效流通使用，建立数据利用的多应用场景和模式，更好释放数据要素价值。

在统筹“三个建设”方面，国家数据局加速推进数字中国建设，印发《数字中国建设2024年工作要点清单》，部署今年重点任务，成功举办了第七届数字中国建设峰会，期间高水平举办各类活动470场，115万人次以多种形式参与峰会线下活动。全文发布了《数字中国发展报告（2023年）》，系统总结数字中国建设取得的重要进展和工作成效。

国家数据局深化数字化赋能经济高质量发展，今年印发了《数字经济2024年工作要点》，持续促进实体经济与数字经济融合发展，牢牢把握高质量发展首要任务，加快推动数字经济创新发展，不断培育壮大新质生产力。

国家数据局统筹谋划数字社会发展建设工作，制定印发了《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》，还制定了《数字经济促进共同富裕实施方案》重点任务清单，推动共享数字红利，有力提升数字社会获得感。

国家数据局加大力度推动数据领域国际合作，今年6月份在北京召开中国—新加坡数字政策对话机制首次会议，就数据跨境、人工智能等双方关注议题加强交流合作。落实高质量共建“一带一路”八项行动，推进与14个共同签署“一带一路”数字经济北京宣言的国家开展政策交流和项目合作。

刘烈宏强调，今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年，也是数据工作夯基垒台、提档加速的重要突破期。下一步，国家数据局将进一步推动数据要素市场化配置改革，统筹数字中国、数字经济和数字社会规划和建设，加快发展新质生产力，加快推进实体经济和数字经济深度融合，加快培育全国一体化数据市场，为中国式现代化建设贡献数据力量。

(责编：罗知之、高雷)

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