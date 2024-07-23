人民网北京7月23日电（记者 王天乐）悠悠夏日长，品书伴成长。近日，北京城市图书馆成为学生和市民们暑期的热门目的地，引来众多读者来享受知识的海洋和清凉的室内环境。

图书馆内，宽敞明亮的大厅里摆满了各式各样的书籍，学生们沉浸在自己的阅读世界中；一些家长也带着孩子来此，亲子共读，培养孩子的阅读习惯和兴趣，在书香中度过快乐假期。